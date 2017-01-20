«Шахтёр» покажет прямые трансляции матчей и зарубежным болельщикам

Донецкий «Шахтёр» запустил возможность смотреть на сайте матчи для болельщиков за пределами Украины, в том числе и в России. Об этом говорится на официальном сайте клуба.FCSD.tv Live разработан в сотрудничестве с лидером в области онлайн-видеотрансляций компанией StreamAMG. Теперь поклонники донецкой команды по всему миру смогут смотреть прямые трансляции домашних матчей «горняков» в украинской Премьер-лиге, а также все товарищеские игры.Европейская группа цифровых средств массовой информации StreamAMG разрабатывает и обслуживает онлайн-видеоплатформы для ведущих спортивных организаций и корпораций, клубов английской Премьер-лиги (включая «Ливерпуль», «Тоттенхэм Хотспур» и «Эвертон») и представителей других видов спорта. Продукция компании отмечена многочисленными наградами.После семидневного ознакомительного периода пользователям будет предложено два вида подписки: на месяц и на год. Видеоконтент будет предоставляться в прямом эфире, по запросу или в качестве дополнительных бонусов, включая пресс-конференции, интервью и многое другое с полным доступом для абонентов.Уже 22 января болельщики «Шахтёра» за рубежом смогут посмотреть прямую трансляцию матча «Шахтёр» – «Краковия». Начало в 11:00 по Киеву.