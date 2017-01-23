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Главный редактор трансляций «Матч ТВ» Саркисян покинет свою должность

23 января 2017, понедельник. 11:20. Бизнес
Главный редактор спортивных трансляций «Матч ТВ» Арташес Саркисян покинет свою должность 27 января в связи с переходом на работу в «Газпром-медиа Развлекательное ТВ».

«Я благодарен за оказанное мне доверие и предоставленную уникальную возможность стать частью команды «Матч ТВ» на самом сложном этапе – в первый год вещания. Вместе мы росли и развивались, пытались сделать всё как можно лучше и добились признания зрителей. Работа проделана существенная, и я горжусь результатом нашей команды», — сказал Саркисян.

«Арташес сделал многое для того, чтобы канал достиг своего нынешнего положения. Работать с ним было всегда интересно. Мы благодарны за проделанную работу и, конечно же, желаем ему успехов», – прокомментировал уход Саркисяна заместитель генерального директора «Матч ТВ» Борислав Володин.
Источник: Матч ТВ Сообщить об ошибке
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