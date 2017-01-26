«Зенит» завёл страницу в «Твиттере» на хинди

Петербургский «Зенит» завёл «твиттер» на хинди. Об этом сообщает «Фонтанка». Первые три записи появились 26 января, одна из них — поздравление индийских подписчиков с Днём республики. Пресс-служба «Зенита» объяснила, зачем клубу понадобился «твиттер» на хинди.«Мы действительно завели новый «твиттер» на хинди и сейчас работаем над индийской версией официального блога болельщиков, который присоединится к 12 языковым версиям, существующим сейчас. Индия, как и другие азиатские страны, — бурно развивающийся футбольный рынок, и поэтому «Зенит», будучи самым популярным клубом страны, не может оставаться в стороне. Сегодня в этой стране отмечают День республики, и наш новый «твиттер» — это неплохой повод открыть для себя и для болельщиков что-то новое», — прокомментировали в «Зените».Ранее консалтинговая компания Deloitte опубликовала свой очередной финансовый отчет Deloitte Football Money League. Согласно этому документу, у «Зенита» наименьшее среди лидеров европейского футбола количество фолловеров в «Фейсбуке» (1 миллион). «Зенит» 18-й в «Инстаграмме» (300 тыс. подписчиков), 19-й в «Твиттере» (800 тыс. подписчиков; меньше только у «Шальке-04»).