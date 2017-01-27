«Сумы» не проданы, а переданы под управление инвесторам из Китая до конца сезона

Клуб первой украинской лиги «Сумы» пока не продан китайским инвесторам, сообщил генеральный директор Сумского НПО, финансировавшего «Сумы» ранее, Алексей Цымбал.Клуб передали под управление китайской инвестиционной компании Smart-Mentors Ltd до конца сезона. После этого будет проведён ещё один раунд переговоров. Они определят, как будет финансироваться клуб: совместно или будет продан новым инвесторам, сообщает издание «Про Футбол».После 20 туров «Сумы» занимают 16-е место в таблице первой украинской лиги, находясь в зоне вылета.