The Times назвала самого высокооплачиваемого игрока каждого клуба АПЛ

Британское издание The Times назвало самого высокооплачиваемого футболиста из каждого клуба английской Премьер-лиги. Лидирует в списке нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, который в неделю зарабатывает £ 300 тыс.
1. Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед») – £ 300 тыс.
2. Серхио Агуэро/Яя Туре («Манчестер Сити») – £ 240 тыс.
3. Сеск Фабрегас («Челси») – £ 220 тыс.
4. Филиппе Коутиньо («Ливерпуль») – £ 150 тыс.
5. Месут Озил («Арсенал») – £ 140 тыс.
6. Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур) – £ 120 тыс.
7. Кристиан Бентеке («Кристал Пэлас») – £ 120 тыс.
8. Джейми Варди/Рияд Марез («Лестер Сити») – £ 100 тыс.
9. Альваро Негредо («Мидлсбро») – £ 100 тыс.
10. Фрейзер Форстер («Саутгемптон») – £ 90 тыс.
11. Джек Уилшир («Борнмут») – £ 80 тыс.
12. Энди Кэрролл («Вест Хэм Юнайтед») – £ 80 тыс.
13. Ромелу Лукаку («Эвертон») – £ 75 тыс.
14. Джермейн Дефо («Сандерленд») – £ 70 тыс.
15. Фернандо Льоренте/Гилфи Сигурдссон («Суонси Сити») – £ 70 тыс.
16. Шердан Шакири/Марко Арнаутович («Сток Сити») – £ 65 тыс.
17. Даррен Флетчер/ Джеймс Моррисон («Вест Бромвич Альбион») – £ 65 тыс.
18. Трой Дини («Уотфорд») – £ 50 тыс.
19. Абель Эрнандес («Халл Сити») – £ 35 тыс.
20. Робби Брэди («Барнли») – £ 30-35 тыс.