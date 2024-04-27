Топ-события воскресенья: «Спартак» — «Локо» в РПЛ, хоккей, баскетбол и ЧЕ по боксу

За чем следить 28 апреля: Бобровский против Кучерова, теннис, «Аталанта» Миранчука в гонке за ЛЧ, «Факел» — «Белогорье». Лучший спорт!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 00:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз», плей-офф НХЛ, первый раунд, четвёртый матч

Интрига: Бобровский опять «прикончит» «Тампу» 4-0?

За первым историческим сезоном Никиты Кучерова – в 2019 году – последовал сенсационный вылет «Тампы» в первом раунде от «Коламбуса» со счётом 0-4. В этом сезоне российский нападающий побил российский бомбардирский рекорд за сезон в НХЛ, который сам же и установил пять лет назад. А в плей-офф его «молнии» снова «горят» 0-3. И вновь во всём этом замешан Сергей Бобровский – как он тащил когда-то «Коламбус», так и сейчас тащит «Флориду», делая гениальные сейвы века. Сможет «прибить» «Тампу» 4-0 во второй раз?

🏀 1:00: «Майами Хит» — «Бостон Селтикс», плей-офф НБА, первый раунд, третий матч

Интрига: кто выйдет вперёд в серии плей-офф?

Два первых матча серии плей-офф НБА между «Бостон Селтикс» и «Майами Хит» проходили в Массачусетсе. Теперь настал черёд «огненных» играть на домашнем паркете, тем более подопечным Эрика Споэльстры удалось добыть важнейшую победу на выезде – счёт в серии 1-1. Игроки «Майами» даже без Джимми Батлера в составе показали выдающуюся игру, но сумеет ли клуб из Флориды закрепить успех дома? «Кельтам» есть что доказывать, и они предельно мотивированы.

⚽️ 2:30: «Нью-Инглэнд Революшн» — «Интер Майами», МЛС

Интрига: команда Месси останется на первом месте МЛС?

«Интер Майами» неплохо начал сезон МЛС. Команда Херардо Мартино занимает первое место в сводной таблице лиги. Да, «Интер Майами» могут обойти несколько клубов, но результат все равно хороший. Лионель Месси зажигает в США: в последней встрече с «Нэшвиллом» он оформил дубль. Впереди – выезд к «Нью-Инглэнд Революшн». Клуб из Фоксборо занимает предпоследнее, 28-е место в общей таблице МЛС. «Интер Майами» обязан набирать лёгкие три очка. А Месси – совершить результативные действия.

🏒 3:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Бостон Брюинз», плей-офф НХЛ, первый раунд, четвёртый матч

Интрига: поможет ли Нюландер «Торонто»?

Вильям Нюландер, пропустивший начало плей-офф из-за мигрени, вроде бы готов вернуться в состав «Торонто», который пока уступает в серии с заклятым соперником «Бостоном» 1-2. В третьем матче разницу сделал капитан «мишек» Брэд Маршан, а хвалёные нападающие «Лифс» во главе с Мэттьюсом промолчали. Сможет ли Нюландер, второй бомбардир команды в сезоне, расшевелить её атаку?

Или не мигрень. Врачи сами плохо понимают, что за недуг настиг шведа: Инсайдер назвал причину отсутствия Нюландера в составе «Торонто» на старте плей-офф

🏀 3:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер Наггетс», плей-офф НБА, первый раунд, четвёртый матч

Интрига: Леброну и Дэвису некуда отступать, завершится ли серия?

«Лос-Анджелес Лейкерс» во главе с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом попросту не может обыграть «Денвер Наггетс» на протяжении 11 матчей кряду в НБА! В первом раунде плей-офф «самородки» ведут со счётом 3-0 и могут в Лос-Анджелесе закрыть вопрос с проходом в следующую стадию. Никола Йокич и Джамал Маррей ведут своих парней за собой и вообще не собираются останавливаться. В стане «озёрников» уже творится разлад – Д’Анджело Расселл сообщил, что выйдет на рынок свободных агентов в предстоящее межсезонье и на последней игре сидел вдалеке от своих напарников по команде. «Лейкерс» зацепятся хотя бы за один матч?

🏒 5:30: «Вегас Голден Найтс» — «Даллас Старз», плей-офф НХЛ, первый раунд, третий матч

Интрига: сможет ли «Даллас» переломить ход серии?

«Даллас» — лучшая команда Западной конференции по итогам регулярного чемпионата — проиграл два домашних матча первого раунда действующему чемпиону, который в плей-офф усилился благодаря лазейке в потолке зарплат. Начало – хуже не придумаешь, тем более что теперь задача усложняется тем, что надо выигрывать в гостях, иначе есть риск даже не вернуть серию домой.

⚽️ 14:00: «Ахмат» — «Пари Нижний Новгород», РПЛ, 26-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: падение «Пари НН» продолжится?

«Пари НН» подходил к весне в статусе середняка РПЛ. Разговоров о вылете вокруг клуба не было. Но рестарт сезона оказался провальным. Нижегородцы проиграли пять матчей подряд и находятся в двух очках от зоны стыков. «Ахмат» же выбрался со дна: после двух побед над ЦСКА и «Сочи» команда Магомеда Адиева оказалась на 12-м месте. А теперь «Пари НН» приезжает в гости к грозненцам. Очень важная игра для обеих команд. «Пари НН» рискует свалиться ещё ниже, а «Ахмат» может подняться в таблице.

🏀 14:00: «Парма» — «Локомотив-Кубань», плей-офф ЕЛ, 1/4 финала, третий матч

Интрига: краснодарцы закроют четвертьфинальную серию плей-офф всухую?

На домашнем паркете в Краснодаре «Локомотив-Кубань» буквально камня на камне не оставил от «Пармы» в четвертьфинале плей-офф Единой лиги ВТБ – две уверенные победы со счётом 112:85 и 97:60. Серия переезжает в Пермь, где хозяева постараются не ударить в грязь лицом перед своими болельщиками. Но сумеют ли подопечные Евгения Пашутина оправиться после двух настолько серьёзных ударов? Матч расставит всё на свои места.

🎾 15:30*: Маркета Вондроушова (Чехия, 7) — Мирра Андреева (Россия), Мадрид, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Мирра с чемпионкой Уимблдона?

Мирра Андреева успешно дебютировала на «тысячнике» в Мадриде в прошлом году. Неплохо играет юная россиянка здесь и в новом розыгрыше. Она уже справилась с двумя соперницами — Тэйлор Таунсенд и Линдой Носковой, а теперь проверит свои силы в сражении с чемпионкой Уимблдона Маркетой Вондроушовой. Ранее теннисистки друг с другом не играли, а будущая победительница в четвёртом круге пересечётся с кем-то из пары Каролин Гарсия — Ясмине Паолини.

⚽️ 16:00: «Тоттенхэм Хотспур» — «Арсенал» Лондон, АПЛ, 35-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Тоттенхэм» остановит «Арсенал» на пути к золоту?

«Арсенал» — в гонке за титул АПЛ. «Ливерпуль» устранился из борьбы, поэтому лондонцы соревнуются только с «Манчестер Сити». Впереди у «Арсенала» тяжелейшее испытание. Команда Микеля Артеты сыграет в гостевом дерби с «Тоттенхэмом». «Шпоры» борются за место в Лиге чемпионов – очки им нужны не меньше. Да и испортить принципиальному сопернику жизнь всегда приятно. Но если «Арсенал» планирует стать чемпионом, то обязан побеждать. Интригующая встреча!

Тренер «Тоттенхэма» настроен на матч решительно: Постекоглу: мы не должны позволить «Арсеналу» обыграть нас

🏐 16:00: «Факел» — «Белогорье», Суперлига (мужчины). Серия за третье место, третий матч

Интрига: белгородцы — бронзовые призёры?

«Факел» ожидаемо зажёг на гостевой площадке в «бронзовой» серии до трёх побед – игру разнообразил легендарный Сергей Гранкин. Уже традиционные проблемы у хозяев возникли на приёме: 42% против 63% – у «Факела». Но «Белогорье» было лучше на блоке и в подаче, меньше они и ошибались – 25/32. Что принесло свои плоды на тай-брейке – 16:25, 25:20, 25:17, 23:25, 15:10.

⚽️ 16:15: «Спартак» — «Локомотив», РПЛ, 26-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Спартак» расстанется с надеждами на место в тройке?

«Спартак» в прошедшем туре выдал одно из худших дерби с ЦСКА в XXI веке. 0:0, минимум моментов и много борьбы – скукота. За пять туров до финиша «Спартак» отстаёт от идущего третьим «Динамо» на пять очков. Добраться до бронзы будет сложно. А в случае неудачи в матче с «Локомотивом» красно-белые вряд ли уже включатся в гонку. Команда Михаила Галактионова идёт четвёртой, отставая от «Динамо» на три очка. У «Локо» неплохие шансы зацепиться за тройку. Проблема в том, что матч со «Спартаком» состоится в гостях. А красно-белые дома почти не проигрывают. Кто в итоге выпадет из гонки за бронзу: «Спартак», «Локомотив» или обе команды сразу?

🏀 18:00: «Самара» — УНИКС, плей-офф ЕЛ, 1/4 финала, третий матч

Интрига: действующий чемпион пробьётся в следующий раунд плей-офф?

Казанский УНИКС не сказать, что легко, но обыграл «Самару» в двух первых матчах серии четвертьфинала плей-офф Единой лиги ВТБ. Действующий чемпион турнира находится в шаге от того, чтобы пройти в следующий этап самого важного события в году. Подопечные Велимира Перасовича в отличной форме, а «Самаре» предстоит дома противостоять грозному сопернику. Хозяева сумеют побороться за победу в этот раз?

🥊 18:00: Бокс, чемпионат Европы. Финалы мужского турнира

Интрига: сколько золота возьмут россияне?

Чемпионат Европы для наших мужчин-боксёров складывается пока очень удачно. Осталось только узнать, сколько именно золотых медалей возьмут наши соотечественники. В финалах выступят сразу девять россиян, включая звёздных Муслима Гаджимагомедова и Шарабутдина Атаева. Ждём тотального успеха?

⚽️ 18:30: «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити», АПЛ, 35-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Сити» продолжит поход за очередным золотом?

«Манчестер Сити» проводит не самый стабильный сезон в АПЛ. Однако команда Хосепа Гвардиолы лидирует по потерянным очкам за пять игр до финиша. Неужели «горожане» и сейчас справятся с «Арсеналом», забрав четвёртое золото подряд? В 35-м туре «Сити» сыграет в гостях с «Ноттингем Форест». «Лесники» борются за выживание, опережая идущий в зоне вылета «Лутон Таун» всего на одно очко. «Сити» умеет разбираться с аутсайдерами без особых проблем. Но часто именно в таких встречах фавориты ошибаются. А цена неудачи для «Сити» — потеря инициативы в чемпионской гонке.

⚽️ 19:00: «Наполи» — «Рома», Серия А, 34-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Наполи» останется без еврокубков по итогам сезона?

«Наполи» после прошлого «золотого» сезона пережил болезненное падение. За пять матчей до финиша нынешнего чемпионата команда идёт восьмой. Неаполитанцы рискуют остаться без еврокубков. А «Рома» рвётся в Лигу чемпионов. Напомним, в следующей ЛЧ от Италии сыграют пять команд. Римляне сражаются за пятую путёвку с «Аталантой». И ошибаться «Роме» нельзя. Тем интереснее, чем завершится для команды выезд к «Наполи».

В следующем туре у «Наполи» будет топ-тренер: Антонио Конте согласился возглавить «Наполи» — Rai Sport

⚽️ 19:00: «Аталанта» — «Эмполи», Серия А, 34-й тур

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Интрига: «Аталанта» в гонке за Лигу чемпионов

Сыграет ли Алексей Миранчук в следующем розыгрыше Лиги чемпионов? Зависит от концовки сезона Серии А. «Аталанта» занимает шестое место в чемпионате Италии, отставая от «Ромы» всего на одно очко (по потерянным). Пятая строчка даст путёвку в ЛЧ, шестая – только в Лигу Европы. Впереди у «Аталанты» домашний матч с «Эмполи», занимающим 17-е место. Соперник бергамасков борется за выживание, игра не будет простой. Но по уровню исполнителей «Аталанта» намного сильнее и должна побеждать. И приближаться к Лиге чемпионов.

⚽️ 19:15: «Динамо» Москва — «Зенит», РПЛ, 26-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Зенит» лишится первого места, а «Динамо» вернётся в чемпионскую гонку?

«Зенит» в прошлом туре неожиданно уступил дома «Рубину». Теперь петербуржцы опережают «Краснодар» всего на одно очко. Чемпионская гонка в самом разгаре! Командам осталось провести по пять матчей. И следующая игра для «Зенита» — одна из самых тяжёлых. Петербуржцы отправляются в гости к «Динамо». У бело-голубых есть шанс вернуться в гонку за титул и открыть дорогу на первое место «Краснодару». Или «Зенит» врубит чемпионский характер, выиграет и успокоит своих болельщиков?

⚽️ 20:00: «Лион» — «Монако», Лига 1, 31-й тур

Интрига: «Монако» станет ещё ближе к Лиге чемпионов?

«Монако» побеждает даже без Александра Головина. Монегаски сначала обыграли «Брест» (2:0), а затем – «Лилль» (1:0). Обе команды – конкуренты «Монако» в борьбе за место в Лиге чемпионов. Теперь монегаски занимают вторую строчку, опережая «Брест» на пять очков. Отличная ситуация за четыре тура до финиша. В следующем туре «Монако», по сути, может обеспечить себе участие в Лиге чемпионов. Нужно обыгрывать в гостях «Лион». Не самый простой соперник, но и не такой грозный, как раньше. Да и мотивация у «Монако» отличная.

Скоро в «Монако» появится ещё один россиянин? Эксклюзив «Монако» в феврале интересовался Фёдором Чаловым

⚽️ 21:30: «Балтика» — ЦСКА, РПЛ, 26-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Игнашевич лишит ЦСКА надежд на медали?

За последние пять туров ЦСКА одержал всего одну победу. Команда на шесть очков отстаёт от идущего третьим «Динамо». За пять туров до финиша у армейцев остаются минимальные шансы на бронзу. Но что делать? Нужно выходить на поле и побеждать. Впереди – выезд к «Балтике». Калининградцы отчаянно сражаются за выживание. Сейчас «Балтика» идёт 15-й, но отстаёт от спасительной 12-й строчки всего на три очка. Важный матч для обеих команд.

🏒 21:30: «Колорадо Эвеланш» — «Виннипег Джетс», плей-офф НХЛ, первый раунд, четвёртый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: продолжит ли Георгиев блистать?

Александр Георгиев пережил семь пропущенных от «Виннипега» в первом матче серии и с тех пор не давал повода для претензий, а накануне болельщики «Колорадо» начали первый домашний матч с того, что всей ареной скандировали имя российского вратаря. В последних двух играх он был надёжен и мало пропускал, и это самое главное, потому что мощная атака «лавин» своё забьёт обязательно (почти шесть голов в среднем за игру в этой серии!).

В Денвере любят Георгиева и верят в него: 18-тысячная арена «Колорадо» скандировала фамилию голкипера Георгиева

🏀 22:30: «Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Клипперс», плей-офф НБА, первый раунд, четвёртый матч

Интрига: Дончич с Ирвингом вновь накажут «парусников»?

Третий матч первого раунда плей-офф НБА, где встречались клубы Западной конференции «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Клипперс» подарил зрителям уйму эмоций. В матче было всё: яркие перформансы лидеров, удаление Расселла Уэстбрука и даже защита от «Далласа». При этом Лука Дончич и Кайри Ирвинг отлично себя проявили перед домашними трибунами, захватив лидерство в серии – клуб из Техаса ведёт со счётом 2-1. На очереди четвёртый матч, который может подарить либо интригу, если победят «парусники», либо практически похоронить надежды на дальнейшей проход клуба из Лос-Анджелеса. Встреча будет очень интересной!