Дзампарини в марте продаст «Палермо» американцам

Президент «Палермо» Маурицио Дзампарини сообщил, что в марте намерен продать команду американцам. Какие-либо детали функционер разглашать не стал.
«Мы начнём с конца. Я никогда не терял надежды на спасение. Ничья с «Наполи» и победа над «Кротоне» возродили надежду, и это не случайно.
Тем не менее это уже не моя проблема. Я сказал, что в марте продаю «Палермо» американцам», — цитирует Дзампарини Corriere dello Sport.
Отметим, что в октябре прошлого года Дзампарини сообщил, что ведёт переговоры о продаже клуба инвесторам из Китая за € 100 млн, но сделка так и не состоялась.
После 23 туров «Палермо» занимает в итальянской Серии А 18-е место, в восьми очках от спасительной 17-й строчки.