Митрофанов не исключил, что имя стадиона «Зенита» будет выставлено на продажу

Генеральный директор «Зенита»сообщил, что правительство Петербурга решает вопрос о передаче стадиона на Крестовском острове в управление футбольному клубу «Зенит». При положительном исходе сине-бело-голубые возьмут в числе прочего в своё ведение вопрос с наименованием арены.«Вопрос о передаче стадиона в управление «Зенита» сейчас решается. Если решение будет положительным, то и вопрос с именем арены перейдёт в ведение клуба. Не исключена возможность, что имя, а точнее бренд площадки будет выставлен на продажу. Есть интересанты, это преимущественно российские компании. Более подробно говорить об этом не хочу, это преждевременно до решения о передаче стадиона «Зениту», — цитирует Митрофанова «Фонтанка».