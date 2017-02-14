«Реал» запросил у Under Armour рекордный контракт на € 150 млн в год

Производитель спортивной экипировки Under Armour вступил в переговоры с «Реалом», утверждает Marca.
Американская компания всерьёз рассчитывает стать техническим спонсором «Королевского клуба», однако «сливочные» просят не менее € 150 млн в год. Если стороны согласуют договор, то эта сделка станет рекордной в мировом футболе.
«Реал» с 1998 года сотрудничает с adidas, который платит € 40 млн в год. В «Королевском клубе» недовольны этой суммой и рассчитывают увеличить доход. «Сливочные» ведут переговоры с несколькими производителями экипировки.
«Манчестер Юнайтед» получает € 95 млн в год от adidas, «Барселона» — € 85 млн от Nike.