«Челси» объявил об уходе коммерческого директора

покинул должность коммерческого директора ФК «Челси», которую занимал с октября 2014 года.«Кристиан перешёл к нам в 2014 году, его целью было реформировать нашу коммерческую деятельность. Под его руководством лучшие бренды и компании мира стали нашими партнёрами, мы объявили о рекордных спонсорских контрактах. До конца сезона Кристиан продолжит сотрудничать с клубом. Мы очень благодарны ему за его вклад, ему всегда будут рады на «Стэмфорд Бридж», — цитирует председателя Брюса Бака сайт «Челси».«Я горжусь тем, чего мы добились. Сейчас «Челси» одинаково успешен как на футбольном поле, так и за его пределами. В клубе есть команда специалистов, которая может укрепить лидерские позиции и в коммерческом плане тоже», — отметил Перслоу.