Топ-события воскресенья: бой Усик — Фьюри, море футбола, хоккей, баскетбол, теннис и Ф-1

Насыщенное 19 мая: ключевые игры плей-офф в НХЛ и НБА, а ещё мы точно узнаем чемпиона АПЛ и, возможно, РПЛ. Самые яркие вывески дня для вас!

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Время в материале указано по Москве.

🏆 🥊 00:05*: Александр Усик (Украина) — Тайсон Фьюри (Великобритания)

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: кто станет абсолютным королём бокса?

Абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе не было больше 20 лет, но теперь королевский дивизион узнает имя лучшего. Бой Тайсона Фьюри и Александра Усика войдёт в историю, как бы он ни закончился. Два непобеждённых спортсмена с абсолютно разными стилями в борьбе за все главные пояса профессионального бокса — что может быть лучше? Такой бой нельзя пропускать, даже если вы не особо любите бокс.

🏒 3:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Ванкувер Кэнакс», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, шестой матч

Интрига: сможет ли «Эдмонтон» увести серию в седьмой матч?

Серия «Эдмонтона» и «Ванкувера» получается самой упорной во втором раунде плей-офф НХЛ. В последнем матче сбой дал компонент, который до этого работал у «нефтяников» как часы – большинство. Шесть попыток не было реализовано. «Ванкувер» такого не простил, забросив победную шайбу за 33 секунды до сирены. Отступать хозяевам будет уже некуда, поражение будет означать вылет. Коннор Макдэвид в предыдущей встрече не набрал ни одного очка, как будет на этот раз?

🏀 3:00: «Даллас Маверикс» — «Оклахома-Сити Тандер», плей-офф НБА, 1/4 финала, шестой матч

Интрига: Лука Дончич выведет команду в Финал Запада?

Молодой коллектив «Оклахома-Сити Тандер» не воспользовался преимуществом домашнего паркета в пятом матче серии. «Даллас Маверикс» во главе с Лукой Дончичем вырвался вперёд в серии – 3-2. Клуб из Техаса при домашних трибунах может обеспечить себе выход в финал Западной конференции, но удастся ли? В составе «Тандер» в недавней встрече не лучшим образом сыграли все, кроме Шея Гилджес-Александера, то есть остальным есть где прибавлять. Справятся ли техасцы с самой молодой командой в истории, которой удавалось пробиться во второй раунд плей-офф?

⚽️ 12:00: «Урал» — «Оренбург», РПЛ, 29-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто победит в битве аутсайдеров РПЛ?

Важнейшая игра с точки зрения борьбы за выживание. Достаточно просто взглянуть в таблицу — обе команды находятся в зоне стыковых матчей. Обе набрали по 29 очков. Победитель матча значительно повысит шансы на сохранение места в РПЛ, а вот проигравший ещё больше осложнит себе жизнь на финише сезона. «Урал» уступил всего один раз в последних шести турах, «Оренбург» — четыре. А ещё команда Давида Деограсии плохо играет на выезде — одна победа в 14 матчах. Правда, и «Урал» слабо смотрится на домашнем стадионе (14-й результат в лиге по набранным очкам).

Президент «Урала» высказался о VAR: Григорий Иванов — о VAR: ни в коем случае нельзя уповать исключительно на технику

⚽️ 14:15: «Спартак» — «Рубин», РПЛ, 29-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: пришёл ли «Спартак» в себя после вылета из Кубка России?

На этой неделе «Спартак» объявил имя нового главного тренера. Теперь красно-белыми будет рулить Деян Станкович, но он вступит в должность по окончании нынешнего сезона. Несколько дней назад «Спартак» потерпел первое поражение под руководством Владимира Слишковича. К сожалению для фанатов красно-белых, оно пришлось на кубковый матч. «Спартак» остановился в шаге от финала турнира, и теперь его ждёт борьба за четвёртое место в РПЛ. «Рубин», в свою очередь, спокойно решил задачу по сохранению места в элитном дивизионе. Сейчас «Рубин» находится на седьмой строчке, но при определённом раскладе поднимется на шестое место.

🏆 🎾 14:30*: Александр Зверев (Германия, 3) — Николас Харри (Чили, 21), Рим, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кому покорится римский «Мастерс»?

Финал третьего грунтового «Мастерса» — в Риме — разыграют Александр Зверев из Германии и чилиец Николас Харри. У теннисистов уже довольно богатая история личных встреч — они встречались шесть раз, и счёт пока 4-2 в пользу немца. Он побеждал в финале Женевы-2019, в Гамбурге-2019, в Галле и Пекине-2023. А Харри отличился в Барселоне-2019 и в полуфинале Женевы-2023. Кстати, тогда Николас завоевал в итоге свой третий и пока последний титул. Сумеет ли он впервые выиграть соревнование категории «Мастерса» или же успеха достигнет Александр? На его счету уже пять титулов на «Мастерсах», и первый из них он завоевал в том же Риме, но в 2017 году.

🏎 16:00: Формула-1, Гран-при Эмилии-Романьи, гонка

Интрига: будет ли тройная борьба за победу?

Победитель квалификации у нас прежний – Макс Ферстаппен, но каким окажется гоночный темп «Ред Булл», «Макларена», и «Феррари» — быть может, за победу в Имоле поборются сразу три команды? На прошлом Гран-при в Майами «Макларен» уже соответствовал гоночному темпу «Ред Булл», а в Италии серьёзные новинки привезла «Феррари», которая бодро смотрелась на тренировках. Наконец-то мы не ждём воскресенья с грустным опасением, что Ферстаппен обязательно ото всех уедет уже на первых кругах!

⚽️ 16:30: «Ростов» — «Балтика», РПЛ, 29-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Карпин против Игнашевича — кто кого?

Как оценить нынешний сезон для «Балтики»? С одной стороны, команда Сергея Игнашевича добралась до финала Кубка России. Безусловно, это великолепный результат для калининградского клуба. С другой — «Балтика» находится в шаге от вылета из РПЛ. Сейчас она располагается на предпоследней строчке, а отставание от зоны стыковых матчей составляет три очка. По сути, у команды Игнашевича уже нет права на ошибку. Кстати, она уже обыгрывала «Ростов» на выезде — несколько недель назад «Балтика» справилась с соперником в Кубке России. Может, снова получится сделать это?

🏀 16:30: ЦСКА — «Зенит», плей-офф ЕЛ, 1/2 финала, шестой матч

Интрига: сине-бело-голубые оправятся от тяжёлого домашнего поражения или ЦСКА выйдет в финал?

Серия между ЦСКА и «Зенитом» проходит в интересном формате – команды поочередно обмениваются разгромами. В последней встрече армейцы не без труда, но одержали мегауверенную победу над сине-бело-голубыми. Теперь же подопечным Андреаса Пистиолиса предстоит провести шестой матч на домашнем паркете, что упрощает им задачу выйти в финал Единой лиги. Но справятся ли игроки ЦСКА с давлением? Хавьер Паскуль – очень умный тренер, в распоряжении которого есть игроки высочайшего класса. «Зениту» некуда отступать, как говорится, всё или ничего!

🏀 16:30: «Локомотив-Кубань» — УНИКС, плей-офф ЕЛ, 1/2 финала, шестой матч

Интрига: чемпион выйдет во второй финал подряд или «Локо» продлит серию?

Большая часть пятого матча в Казани проходила под контролем «Локомотива-Кубань», но действующий чемпион Единой лиги ВТБ УНИКС проявил характер и вытащил матч на морально-волевых. Ненад Димитриевич и Джален Рейнольдс показали выдающийся уровень игры, и во многом благодаря действиям этих двух подопечные Велимира Перасовича одолели настолько грозного соперника. УНИКСу остался последний шаг до второго финала кряду, но вряд ли такой расклад устроит «Локо», которому предстоит сыграть на домашней арене. Краснодар или Казань?

🏒 17:20: США — Казахстан, ЧМ-2024, группа B

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: способен ли Казахстан на чудо?

В данной игре есть ярко выраженный фаворит и аутсайдер. Два поражения на групповом этапе американцев не позволят им сыграть спустя рукава, потому что команде необходимы очки, чтобы занять место повыше. Казахстан же уже планомерно ожидает встречу со сборной Польши, которая и определит, кто останется в элите, а кто следующий год проведёт в первом дивизионе. Хотелось бы увидеть сенсацию, но давайте будем честны, насколько готова её делать сборная, пропустившая восемь шайб от немцев двумя днями ранее?

⚽️ 18:00: «Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед», АПЛ, 38-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Манчестер Сити» снова станет чемпионом Англии?

Устали от доминирования «Манчестер Сити» в АПЛ? Тогда у нас нет для вас хороших новостей. На этой неделе команда Хосепа Гвардиолы сделала серьёзный шаг на пути к очередному чемпионскому титулу. У неё часто возникали проблемы на домашнем стадионе «Тоттенхэма», но на этот раз всё прошло успешно — победа со счётом 2:0. Теперь судьба трофея в руках «Ман Сити». Выигрываешь в заключительном туре — кубок твой. Любой другой результат оставляет шансы «Арсеналу». Есть ли мотивация у «Вест Хэма»? Нет. Столичный клуб в любом случае останется на девятой строчке в таблице АПЛ.

⚽️ 18:00: «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон», АПЛ, 38-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как пройдёт последний матч Клоппа в «Ливерпуле»?

С турнирной точки зрения этот матч ничего не решает. «Ливерпуль» останется на третьей строчке в таблице, а «Вулвз» не вылетят в Чемпионшип и не попадут в еврокубки. Но этот матч интересен по другой причине. Заключительная игра для Юргена Клоппа на посту тренера «Ливерпуля», да ещё и на «Энфилде». Девятилетний период немца в английском клубе подходит к концу. Какой перформанс подготовят болельщики «Ливерпуля»? Что скажет сам Клопп после матча? Эта игра в любом случае войдёт в историю.

⚽️ 18:00: «Арсенал» — «Эвертон», АПЛ, 38-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: станет ли «Арсенал» чемпионом при чудесном сценарии?

«Арсенал» проводит впечатляющий сезон — 86 очков по итогам 37 туров. Команда Микеля Артеты заслуживает хвалебных слов в свой адрес, но в АПЛ ещё есть такой клуб, как «Манчестер Сити». Даже победа в заключительном туре не гарантирует «Арсеналу» чемпионский титул. Нужно, чтобы «Сити» обязательно потерял очки во встрече с «Вест Хэмом». В противном случае команда Артеты завершит сезон на второй строчке. Кстати, «Эвертон» сохранил место в АПЛ, несмотря на то что с него сняли восемь очков. Он уже не поднимется выше 15-го места (только если ему не вернут очки).

Тренер «Арсенала» пока не обсуждал вопрос о новом контракте: Микель Артета рассказал, когда обсудит с «Арсеналом» подписание нового контракта

⚽️ 18:00: «Челси» — «Борнмут», АПЛ, 38-й тур

Интрига: какое место займёт «Челси» по итогам сезона?

В ходе сезона неоднократно появлялась информация о возможном увольнении Маурисио Почеттино с поста главного тренера «Челси»? Но лондонский клуб неплохо провёл концовку (четыре победы подряд) и взобрался на шестую строчку в таблице АПЛ. Если «Челси» наберёт хотя бы одно очко, то точно не опустится ниже в таблице. А если победит, то может рассчитывать на пятое место (правда, шансы небольшие). Если «Челси» опустится на седьмую строчку, то рискует пролететь мимо еврокубков. Но для этого «Манчестер Юнайтед» должен выиграть Кубок Англии.

⚽️ 19:00: «Ахмат» — «Зенит», РПЛ, 29-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: останется ли «Зенит» в чемпионской гонке?

Если «Зенит» ещё рассчитывает на чемпионство, нужно обязательно побеждать в Грозном. Любой другой результат оставит команду Сергея Семака без золотых медалей. В последнее время выезд в Грозной — тяжёлое испытание для «Зенита». Да, в 2022 году сине-бело-голубые обыграли соперника (2:0). Но эта единственная победа для «Зенита» в РПЛ в Грозном за последние восемь матчей. «Ахмат», в свою очередь, набрал приличный ход и одержал пять побед подряд. А вот «Зенит» не выигрывает в чемпионате на протяжении четырёх матчей.

⚽️ 19:00: «Интер» Милан — «Лацио», Серия А, 37-й тур

Интрига: испортит ли «Лацио» праздничное настроение «Интеру»?

Заключительный домашний матч «Интера» в нынешнем сезоне. Команда Симоне Индзаги уже давно обеспечила себе чемпионский титул. Кстати, она получит трофей именно после матча с «Лацио». А вот римляне ещё способны улучшить положение в таблице чемпионата Италии. Пока они находятся на седьмой строчке, но отстают от шестого места (там находится «Рома») всего на одно очко. Опередить принципиального соперника по итогам сезона — приятный бонус. Правда, в последнее время «Лацио» плохо играет в гостях у «Интера» — четыре поражения подряд.

⚽️ 19:00: «Галатасарай» — «Фенербахче», Суперлига, 34-й тур

Интрига: сохранится ли интрига в чемпионской гонке?

Чемпионская гонка в Турции дарила интригу в течение всего сезона. Но, похоже, всё идёт к тому, что трофей заберёт «Галатасарай». Для этого команде достаточно не проиграть в предпоследнем туре турецкой лиги. Правда, есть один нюанс — соперником «Галатасарая» будет «Фенербахче», который занимает второе место. Лидер опережает ближайшего преследователя на шесть очков за два тура до финиша. «Фенер» станет чемпионом только в том случае, если выиграет оба матча, а «Галатасарай» дважды проиграет. Но лидер может прикончить интригу уже 19 мая.

⚽️ 20:00: «Бетис» — «Реал Сосьедад», Примера, 37-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: прервёт ли команда Захаряна неудачную серию в матчах с «Бетисом»?

Два претендента на шестое место в таблице Примеры. Пока там находится «Реал Сосьедад», но «Бетис» отстаёт всего на одно очко. В предпоследнем туре команды встретятся в Севилье. Шестая команда лиги получит место в Лиге Европы, седьмая — в Лиге конференций. Так что мы пока не знаем, в каком еврокубковом турнире в новом сезоне сыграет Арсен Захарян. Кстати, «Бетис» не проигрывает в Ла Лиге на протяжении шести матчей. В последних шести очных встречах во всех турнирах «Реал Сосьедад» не одержал ни одной победы и не забил ни одного мяча. Как вам такая статистика?

⚽️ 20:00: «Барселона» — «Райо Вальекано», Примера, 37-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: обыграет ли «Барселона» неудобного соперника?

«Барселона» обеспечит себе второе место в таблице, если обыграет «Райо Вальекано». Команда Хави оторвалась от третьей строчки на четыре очка и в случае успеха в ближайшем туре станет недосягаемой для «Жироны». С другой стороны, «Райо Вальекано» превратился в неудобного соперника для «Барсы». Знаете, сколько раз сине-гранатовые обыгрывали противника в последних пяти очных встречах? Ни разу. 0:0, 0:1 — результаты двух предыдущих матчей соперников в столице Каталонии. Но теперь-то всё будет иначе? Или нет?

Так Хави остаётся или уходит? У «Барселоны» есть три кандидата на замену Хави — Mundo Deportivo

🏒 21:20: Швейцария — Канада, ЧМ-2024, группа A

Интрига: кто выиграет ключевой матч за первое место в группе?

Швейцарцы и канадцы – единственные, кто пока идёт без поражений в группе А. Фаворитами в данном матче выступят родоначальники хоккея, но надо заглянуть в статистику личных встреч команд. А там нас ожидает любопытное дело: швейцарцы выиграли три из последних четырёх очных матчей, проиграв единожды в овертайме. Говорит ли этот факт в пользу швейцарской команды?

🏒 21:20: Словакия — Латвия, ЧМ-2024, группа B

Интрига: стоит ли ждать вразумительной игры от Латвии?

Смотря на этот матч перед началом турнира, можно было бы сказать, что это ключевой матч за место в плей-офф. Но по ходу турнира вводные сильно поменялись: пока словаки выигрывали у американцев, латвийцы теряли очки с Францией и Польшей, а также пропускали восемь от Германии. От «бронзовой» команды не осталось и следа. Дать бой Латвия должна, но хватит ли этого, чтобы взять очки?

⚽️ 22:00: «Гавр» — «Марсель», Лига 1, 34-й тур

Интрига: команда Кузяева останется в Лиге 1?

Команда Далера Кузяева почти наверняка сохранит место в высшем дивизионе французского футбола. Из Лиги 1 напрямую вылетают две команды, а третья с конца сыграет в переходных матчах. «Гавр» сейчас занимает 15-е место в таблице, а его отрыв от зоны стыков составляет три очка. Если «Метц» по итогам тура догонит команду Кузяева, то придётся считать разницу мячей. Этот показатель у «Гавра» составляет «-10», у «Метца» — «-21». Если же «Гавр» наберёт хотя бы одно очко в игре с «Марселем», то точно останется в Лиге 1.

Кузяев попал в расширенный состав сборной России: Сборная России объявила расширенный состав на матч с Беларусью

🏀 22:30: «Нью-Йорк Никс» — «Индиана Пэйсерс», плей-офф НБА, 1/4 финала, седьмой матч

Интрига: всё или ничего. Кто встретится с «Бостоном» в финале Востока?

Как «Нью-Йорк Никс», так и «Индиана Пэйсерс» выиграли все домашние игры в противостоянии. Счёт в серии – 3-3, и всех любителей НБА ожидает седьмой матч во втором раунде плей-офф. Победителем окажется лишь одна команда. «Нью-Йорку» предстоит не ударить в грязь лицом перед родными трибунами, к слову, пока подопечные Тома Тибодо оправдывают все возложенные на них ожидания. Жаль, что в решающей игре, возможно, не сыграет один из лидеров «Никс» Джош Харт, который получил травму по ходу прошлого матча. Но все мы знаем о бойцовских качествах Харта, и если будет малейшая возможность, то он появится на паркете. Кто же выйдет в финал Востока, где уже заждался «Бостон»?