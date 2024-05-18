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Расписание спортивных матчей 19 мая 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события воскресенья: бой Усик — Фьюри, море футбола, хоккей, баскетбол, теннис и Ф-1
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 19 мая
Аудио-версия:
Комментарии
Насыщенное 19 мая: ключевые игры плей-офф в НХЛ и НБА, а ещё мы точно узнаем чемпиона АПЛ и, возможно, РПЛ. Самые яркие вывески дня для вас!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

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Время в материале указано по Москве.

🏆 🥊 00:05*: Александр Усик (Украина) — Тайсон Фьюри (Великобритания)

*Время боя может измениться и будет уточнено

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Тайсон Фьюри - Александр Усик
19 мая 2024, воскресенье. 00:05 МСК
Тайсон Фьюри
Не началось
Александр Усик

Интрига: кто станет абсолютным королём бокса?

Абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе не было больше 20 лет, но теперь королевский дивизион узнает имя лучшего. Бой Тайсона Фьюри и Александра Усика войдёт в историю, как бы он ни закончился. Два непобеждённых спортсмена с абсолютно разными стилями в борьбе за все главные пояса профессионального бокса — что может быть лучше? Такой бой нельзя пропускать, даже если вы не особо любите бокс.

Онлайн-трансляция турнира:
Александр Усик — Тайсон Фьюри: Цыганский король готовится к главной битве в жизни. LIVE
Live
Александр Усик — Тайсон Фьюри: Цыганский король готовится к главной битве в жизни. LIVE

🏒 3:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Ванкувер Кэнакс», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, шестой матч

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 6-й матч
19 мая 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Эдмонтон» увести серию в седьмой матч?

Серия «Эдмонтона» и «Ванкувера» получается самой упорной во втором раунде плей-офф НХЛ. В последнем матче сбой дал компонент, который до этого работал у «нефтяников» как часы – большинство. Шесть попыток не было реализовано. «Ванкувер» такого не простил, забросив победную шайбу за 33 секунды до сирены. Отступать хозяевам будет уже некуда, поражение будет означать вылет. Коннор Макдэвид в предыдущей встрече не набрал ни одного очка, как будет на этот раз?

Макдэвиду явно нужно исправляться:
Ещё одна драма в плей-офф НХЛ! «Ванкувер» «украл» победу в концовке после ошибки Макдэвида
Ещё одна драма в плей-офф НХЛ! «Ванкувер» «украл» победу в концовке после ошибки Макдэвида

🏀 3:00: «Даллас Маверикс» — «Оклахома-Сити Тандер», плей-офф НБА, 1/4 финала, шестой матч

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
19 мая 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Лука Дончич выведет команду в Финал Запада?

Молодой коллектив «Оклахома-Сити Тандер» не воспользовался преимуществом домашнего паркета в пятом матче серии. «Даллас Маверикс» во главе с Лукой Дончичем вырвался вперёд в серии – 3-2. Клуб из Техаса при домашних трибунах может обеспечить себе выход в финал Западной конференции, но удастся ли? В составе «Тандер» в недавней встрече не лучшим образом сыграли все, кроме Шея Гилджес-Александера, то есть остальным есть где прибавлять. Справятся ли техасцы с самой молодой командой в истории, которой удавалось пробиться во второй раунд плей-офф?

Дончич был неостановим в пятом матче серии:
Заряженный Дончич — другое дело. «Даллас» показал мощь и мчится к финалу Запада
Заряженный Дончич — другое дело. «Даллас» показал мощь и мчится к финалу Запада

⚽️ 12:00: «Урал» — «Оренбург», РПЛ, 29-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит в битве аутсайдеров РПЛ?

Важнейшая игра с точки зрения борьбы за выживание. Достаточно просто взглянуть в таблицу — обе команды находятся в зоне стыковых матчей. Обе набрали по 29 очков. Победитель матча значительно повысит шансы на сохранение места в РПЛ, а вот проигравший ещё больше осложнит себе жизнь на финише сезона. «Урал» уступил всего один раз в последних шести турах, «Оренбург» — четыре. А ещё команда Давида Деограсии плохо играет на выезде — одна победа в 14 матчах. Правда, и «Урал» слабо смотрится на домашнем стадионе (14-й результат в лиге по набранным очкам).

Президент «Урала» высказался о VAR:
Григорий Иванов — о VAR: ни в коем случае нельзя уповать исключительно на технику

⚽️ 14:15: «Спартак» — «Рубин», РПЛ, 29-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: пришёл ли «Спартак» в себя после вылета из Кубка России?

На этой неделе «Спартак» объявил имя нового главного тренера. Теперь красно-белыми будет рулить Деян Станкович, но он вступит в должность по окончании нынешнего сезона. Несколько дней назад «Спартак» потерпел первое поражение под руководством Владимира Слишковича. К сожалению для фанатов красно-белых, оно пришлось на кубковый матч. «Спартак» остановился в шаге от финала турнира, и теперь его ждёт борьба за четвёртое место в РПЛ. «Рубин», в свою очередь, спокойно решил задачу по сохранению места в элитном дивизионе. Сейчас «Рубин» находится на седьмой строчке, но при определённом раскладе поднимется на шестое место.

«Спартак» объявил об уходе Джикии:
«Я не верю в «Спартак» без Джикии. Они предали капитана». Реакция на громкое решение клуба
«Я не верю в «Спартак» без Джикии. Они предали капитана». Реакция на громкое решение клуба

🏆 🎾 14:30*: Александр Зверев (Германия, 3) — Николас Харри (Чили, 21), Рим, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Рим (м). Финал
19 мая 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3
         
         
Николас Харри
Чили
Николас Харри
Н. Харри

Интрига: кому покорится римский «Мастерс»?

Финал третьего грунтового «Мастерса» — в Риме — разыграют Александр Зверев из Германии и чилиец Николас Харри. У теннисистов уже довольно богатая история личных встреч — они встречались шесть раз, и счёт пока 4-2 в пользу немца. Он побеждал в финале Женевы-2019, в Гамбурге-2019, в Галле и Пекине-2023. А Харри отличился в Барселоне-2019 и в полуфинале Женевы-2023. Кстати, тогда Николас завоевал в итоге свой третий и пока последний титул. Сумеет ли он впервые выиграть соревнование категории «Мастерса» или же успеха достигнет Александр? На его счету уже пять титулов на «Мастерсах», и первый из них он завоевал в том же Риме, но в 2017 году.

Николас впервые добрался до решающей стадии столь крупного турнира:
Чилиец Харри дожал обидчика Медведева лишь с 5-го матчбола. В финале Рима его ждёт Зверев
Чилиец Харри дожал обидчика Медведева лишь с 5-го матчбола. В финале Рима его ждёт Зверев

🏎 16:00: Формула-1, Гран-при Эмилии-Романьи, гонка

Формула-1 2024. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка (63 круга, 309.049 км)
19 мая 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Не началось

Интрига: будет ли тройная борьба за победу?

Победитель квалификации у нас прежний – Макс Ферстаппен, но каким окажется гоночный темп «Ред Булл», «Макларена», и «Феррари» — быть может, за победу в Имоле поборются сразу три команды? На прошлом Гран-при в Майами «Макларен» уже соответствовал гоночному темпу «Ред Булл», а в Италии серьёзные новинки привезла «Феррари», которая бодро смотрелась на тренировках. Наконец-то мы не ждём воскресенья с грустным опасением, что Ферстаппен обязательно ото всех уедет уже на первых кругах!

Как прошла квалификация:
В борьбе за первое место — три команды! Острейшая квалификация Формулы-1
В борьбе за первое место — три команды! Острейшая квалификация Формулы-1

⚽️ 16:30: «Ростов» — «Балтика», РПЛ, 29-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Карпин против Игнашевича — кто кого?

Как оценить нынешний сезон для «Балтики»? С одной стороны, команда Сергея Игнашевича добралась до финала Кубка России. Безусловно, это великолепный результат для калининградского клуба. С другой — «Балтика» находится в шаге от вылета из РПЛ. Сейчас она располагается на предпоследней строчке, а отставание от зоны стыковых матчей составляет три очка. По сути, у команды Игнашевича уже нет права на ошибку. Кстати, она уже обыгрывала «Ростов» на выезде — несколько недель назад «Балтика» справилась с соперником в Кубке России. Может, снова получится сделать это?

Как «Балтика» пробилась в финал Кубка России:
Ла-ты-шо-нок! «Спартак» выдал лучший матч в сезоне, но в финале — «Балтика»!
Ла-ты-шо-нок! «Спартак» выдал лучший матч в сезоне, но в финале — «Балтика»!

🏀 16:30: ЦСКА — «Зенит», плей-офф ЕЛ, 1/2 финала, шестой матч

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
19 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сине-бело-голубые оправятся от тяжёлого домашнего поражения или ЦСКА выйдет в финал?

Серия между ЦСКА и «Зенитом» проходит в интересном формате – команды поочередно обмениваются разгромами. В последней встрече армейцы не без труда, но одержали мегауверенную победу над сине-бело-голубыми. Теперь же подопечным Андреаса Пистиолиса предстоит провести шестой матч на домашнем паркете, что упрощает им задачу выйти в финал Единой лиги. Но справятся ли игроки ЦСКА с давлением? Хавьер Паскуль – очень умный тренер, в распоряжении которого есть игроки высочайшего класса. «Зениту» некуда отступать, как говорится, всё или ничего!

Помимо плей-офф, в Единой лиге есть интересные вещи:
«Знал: если делаешь работу хорошо, то получишь шанс». Кто заменит Лукича в «Пари НН»?
Эксклюзив
«Знал: если делаешь работу хорошо, то получишь шанс». Кто заменит Лукича в «Пари НН»?

🏀 16:30: «Локомотив-Кубань» — УНИКС, плей-офф ЕЛ, 1/2 финала, шестой матч

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
19 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чемпион выйдет во второй финал подряд или «Локо» продлит серию?

Большая часть пятого матча в Казани проходила под контролем «Локомотива-Кубань», но действующий чемпион Единой лиги ВТБ УНИКС проявил характер и вытащил матч на морально-волевых. Ненад Димитриевич и Джален Рейнольдс показали выдающийся уровень игры, и во многом благодаря действиям этих двух подопечные Велимира Перасовича одолели настолько грозного соперника. УНИКСу остался последний шаг до второго финала кряду, но вряд ли такой расклад устроит «Локо», которому предстоит сыграть на домашней арене. Краснодар или Казань?

Подробнее о пятой игре полуфинальной серии плей-офф:
«Локо» имел три шанса в концовке, но УНИКС победил! Казанцы, как и ЦСКА, в шаге от финала
«Локо» имел три шанса в концовке, но УНИКС победил! Казанцы, как и ЦСКА, в шаге от финала

🏒 17:20: США — Казахстан, ЧМ-2024, группа B

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2024 . Группа B
19 мая 2024, воскресенье. 17:20 МСК
США
Не начался
Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: способен ли Казахстан на чудо?

В данной игре есть ярко выраженный фаворит и аутсайдер. Два поражения на групповом этапе американцев не позволят им сыграть спустя рукава, потому что команде необходимы очки, чтобы занять место повыше. Казахстан же уже планомерно ожидает встречу со сборной Польши, которая и определит, кто останется в элите, а кто следующий год проведёт в первом дивизионе. Хотелось бы увидеть сенсацию, но давайте будем честны, насколько готова её делать сборная, пропустившая восемь шайб от немцев двумя днями ранее?

В Казахстане нарастает недовольство:
«Просто ужасный результат». Корсунский — о разгроме сборной Казахстана от Германии

⚽️ 18:00: «Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед», АПЛ, 38-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия - Премьер-лига . 38-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Манчестер Сити» снова станет чемпионом Англии?

Устали от доминирования «Манчестер Сити» в АПЛ? Тогда у нас нет для вас хороших новостей. На этой неделе команда Хосепа Гвардиолы сделала серьёзный шаг на пути к очередному чемпионскому титулу. У неё часто возникали проблемы на домашнем стадионе «Тоттенхэма», но на этот раз всё прошло успешно — победа со счётом 2:0. Теперь судьба трофея в руках «Ман Сити». Выигрываешь в заключительном туре — кубок твой. Любой другой результат оставляет шансы «Арсеналу». Есть ли мотивация у «Вест Хэма»? Нет. Столичный клуб в любом случае останется на девятой строчке в таблице АПЛ.

В «Сити» растёт безумно талантливый футболист:
Новый мегаталант «Сити». Что за парня зовут Капитаном Америка в 14 лет
Новый мегаталант «Сити». Что за парня зовут Капитаном Америка в 14 лет

⚽️ 18:00: «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон», АПЛ, 38-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия - Премьер-лига . 38-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как пройдёт последний матч Клоппа в «Ливерпуле»?

С турнирной точки зрения этот матч ничего не решает. «Ливерпуль» останется на третьей строчке в таблице, а «Вулвз» не вылетят в Чемпионшип и не попадут в еврокубки. Но этот матч интересен по другой причине. Заключительная игра для Юргена Клоппа на посту тренера «Ливерпуля», да ещё и на «Энфилде». Девятилетний период немца в английском клубе подходит к концу. Какой перформанс подготовят болельщики «Ливерпуля»? Что скажет сам Клопп после матча? Эта игра в любом случае войдёт в историю.

Грустное видео для фанатов «Ливерпуля»:
Юрген Клопп попрощался с персоналом «Ливерпуля» на «Энфилде». Видео
Истории
Юрген Клопп попрощался с персоналом «Ливерпуля» на «Энфилде». Видео

⚽️ 18:00: «Арсенал» — «Эвертон», АПЛ, 38-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия - Премьер-лига . 38-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Эвертон
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: станет ли «Арсенал» чемпионом при чудесном сценарии?

«Арсенал» проводит впечатляющий сезон — 86 очков по итогам 37 туров. Команда Микеля Артеты заслуживает хвалебных слов в свой адрес, но в АПЛ ещё есть такой клуб, как «Манчестер Сити». Даже победа в заключительном туре не гарантирует «Арсеналу» чемпионский титул. Нужно, чтобы «Сити» обязательно потерял очки во встрече с «Вест Хэмом». В противном случае команда Артеты завершит сезон на второй строчке. Кстати, «Эвертон» сохранил место в АПЛ, несмотря на то что с него сняли восемь очков. Он уже не поднимется выше 15-го места (только если ему не вернут очки).

Тренер «Арсенала» пока не обсуждал вопрос о новом контракте:
Микель Артета рассказал, когда обсудит с «Арсеналом» подписание нового контракта

⚽️ 18:00: «Челси» — «Борнмут», АПЛ, 38-й тур

Англия - Премьер-лига . 38-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Борнмут
Борнмут
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: какое место займёт «Челси» по итогам сезона?

В ходе сезона неоднократно появлялась информация о возможном увольнении Маурисио Почеттино с поста главного тренера «Челси»? Но лондонский клуб неплохо провёл концовку (четыре победы подряд) и взобрался на шестую строчку в таблице АПЛ. Если «Челси» наберёт хотя бы одно очко, то точно не опустится ниже в таблице. А если победит, то может рассчитывать на пятое место (правда, шансы небольшие). Если «Челси» опустится на седьмую строчку, то рискует пролететь мимо еврокубков. Но для этого «Манчестер Юнайтед» должен выиграть Кубок Англии.

Футболист «Челси» стал обладателем почётной награды:
Коул Палмер — лучший молодой игрок АПЛ сезона-2023/2024
Истории
Коул Палмер — лучший молодой игрок АПЛ сезона-2023/2024

⚽️ 19:00: «Ахмат» — «Зенит», РПЛ, 29-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: останется ли «Зенит» в чемпионской гонке?

Если «Зенит» ещё рассчитывает на чемпионство, нужно обязательно побеждать в Грозном. Любой другой результат оставит команду Сергея Семака без золотых медалей. В последнее время выезд в Грозной — тяжёлое испытание для «Зенита». Да, в 2022 году сине-бело-голубые обыграли соперника (2:0). Но эта единственная победа для «Зенита» в РПЛ в Грозном за последние восемь матчей. «Ахмат», в свою очередь, набрал приличный ход и одержал пять побед подряд. А вот «Зенит» не выигрывает в чемпионате на протяжении четырёх матчей.

Инсайды о будущем некоторых игроков «Зенита»:
Кого продлит «Зенит»? Контракты важнейших ветеранов заканчиваются
Эксклюзив
Кого продлит «Зенит»? Контракты важнейших ветеранов заканчиваются

⚽️ 19:00: «Интер» Милан — «Лацио», Серия А, 37-й тур

Италия - Серия А . 37-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Лацио
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: испортит ли «Лацио» праздничное настроение «Интеру»?

Заключительный домашний матч «Интера» в нынешнем сезоне. Команда Симоне Индзаги уже давно обеспечила себе чемпионский титул. Кстати, она получит трофей именно после матча с «Лацио». А вот римляне ещё способны улучшить положение в таблице чемпионата Италии. Пока они находятся на седьмой строчке, но отстают от шестого места (там находится «Рома») всего на одно очко. Опередить принципиального соперника по итогам сезона — приятный бонус. Правда, в последнее время «Лацио» плохо играет в гостях у «Интера» — четыре поражения подряд.

«Интер» стал чемпионом, но погряз в долгах:
У «Интера» долги почти на € 1 млрд. Вы не представляете, как всё плохо
У «Интера» долги почти на € 1 млрд. Вы не представляете, как всё плохо

⚽️ 19:00: «Галатасарай» — «Фенербахче», Суперлига, 34-й тур

Турция - Суперлига . 37-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Галатасарай
Стамбул
Не начался
Фенербахче
Стамбул
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сохранится ли интрига в чемпионской гонке?

Чемпионская гонка в Турции дарила интригу в течение всего сезона. Но, похоже, всё идёт к тому, что трофей заберёт «Галатасарай». Для этого команде достаточно не проиграть в предпоследнем туре турецкой лиги. Правда, есть один нюанс — соперником «Галатасарая» будет «Фенербахче», который занимает второе место. Лидер опережает ближайшего преследователя на шесть очков за два тура до финиша. «Фенер» станет чемпионом только в том случае, если выиграет оба матча, а «Галатасарай» дважды проиграет. Но лидер может прикончить интригу уже 19 мая.

Футболист «Галатасарая» интересен клубам АПЛ:
«Манчестер Юнайтед» и другие клубы АПЛ летом поспорят за игрока «Галатасарая»

⚽️ 20:00: «Бетис» — «Реал Сосьедад», Примера, 37-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания - Примера . 37-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Бетис
Севилья
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли команда Захаряна неудачную серию в матчах с «Бетисом»?

Два претендента на шестое место в таблице Примеры. Пока там находится «Реал Сосьедад», но «Бетис» отстаёт всего на одно очко. В предпоследнем туре команды встретятся в Севилье. Шестая команда лиги получит место в Лиге Европы, седьмая — в Лиге конференций. Так что мы пока не знаем, в каком еврокубковом турнире в новом сезоне сыграет Арсен Захарян. Кстати, «Бетис» не проигрывает в Ла Лиге на протяжении шести матчей. В последних шести очных встречах во всех турнирах «Реал Сосьедад» не одержал ни одной победы и не забил ни одного мяча. Как вам такая статистика?

Что нужно российским легионерам на финише сезона:
Что нужно россиянам на финише евросезона. Миранчук приблизился к цели, Захарян — наоборот
Что нужно россиянам на финише евросезона. Миранчук приблизился к цели, Захарян — наоборот

⚽️ 20:00: «Барселона» — «Райо Вальекано», Примера, 37-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания - Примера . 37-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Райо Вальекано
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: обыграет ли «Барселона» неудобного соперника?

«Барселона» обеспечит себе второе место в таблице, если обыграет «Райо Вальекано». Команда Хави оторвалась от третьей строчки на четыре очка и в случае успеха в ближайшем туре станет недосягаемой для «Жироны». С другой стороны, «Райо Вальекано» превратился в неудобного соперника для «Барсы». Знаете, сколько раз сине-гранатовые обыгрывали противника в последних пяти очных встречах? Ни разу. 0:0, 0:1 — результаты двух предыдущих матчей соперников в столице Каталонии. Но теперь-то всё будет иначе? Или нет?

Так Хави остаётся или уходит?
У «Барселоны» есть три кандидата на замену Хави — Mundo Deportivo

🏒 21:20: Швейцария — Канада, ЧМ-2024, группа A

ЧМ-2024 . Группа A
19 мая 2024, воскресенье. 21:20 МСК
Швейцария
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто выиграет ключевой матч за первое место в группе?

Швейцарцы и канадцы – единственные, кто пока идёт без поражений в группе А. Фаворитами в данном матче выступят родоначальники хоккея, но надо заглянуть в статистику личных встреч команд. А там нас ожидает любопытное дело: швейцарцы выиграли три из последних четырёх очных матчей, проиграв единожды в овертайме. Говорит ли этот факт в пользу швейцарской команды?

Канада не настолько хороша?
«Австрия поставила Канаду на колени». Что говорят в мире о величайшем камбэке в истории ЧМ
«Австрия поставила Канаду на колени». Что говорят в мире о величайшем камбэке в истории ЧМ

🏒 21:20: Словакия — Латвия, ЧМ-2024, группа B

ЧМ-2024 . Группа B
19 мая 2024, воскресенье. 21:20 МСК
Словакия
Не начался
Латвия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: стоит ли ждать вразумительной игры от Латвии?

Смотря на этот матч перед началом турнира, можно было бы сказать, что это ключевой матч за место в плей-офф. Но по ходу турнира вводные сильно поменялись: пока словаки выигрывали у американцев, латвийцы теряли очки с Францией и Польшей, а также пропускали восемь от Германии. От «бронзовой» команды не осталось и следа. Дать бой Латвия должна, но хватит ли этого, чтобы взять очки?

Крах Латвии в матче с Германией:
Германия уничтожила бронзового призёра ЧМ по хоккею. Латвии не ждать повторения успеха?
Германия уничтожила бронзового призёра ЧМ по хоккею. Латвии не ждать повторения успеха?

⚽️ 22:00: «Гавр» — «Марсель», Лига 1, 34-й тур

Франция - Лига 1 . 34-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Гавр
Гавр
Не начался
Марсель
Марсель
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команда Кузяева останется в Лиге 1?

Команда Далера Кузяева почти наверняка сохранит место в высшем дивизионе французского футбола. Из Лиги 1 напрямую вылетают две команды, а третья с конца сыграет в переходных матчах. «Гавр» сейчас занимает 15-е место в таблице, а его отрыв от зоны стыков составляет три очка. Если «Метц» по итогам тура догонит команду Кузяева, то придётся считать разницу мячей. Этот показатель у «Гавра» составляет «-10», у «Метца» — «-21». Если же «Гавр» наберёт хотя бы одно очко в игре с «Марселем», то точно останется в Лиге 1.

Кузяев попал в расширенный состав сборной России:
Сборная России объявила расширенный состав на матч с Беларусью

🏀 22:30: «Нью-Йорк Никс» — «Индиана Пэйсерс», плей-офф НБА, 1/4 финала, седьмой матч

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
19 мая 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: всё или ничего. Кто встретится с «Бостоном» в финале Востока?

Как «Нью-Йорк Никс», так и «Индиана Пэйсерс» выиграли все домашние игры в противостоянии. Счёт в серии – 3-3, и всех любителей НБА ожидает седьмой матч во втором раунде плей-офф. Победителем окажется лишь одна команда. «Нью-Йорку» предстоит не ударить в грязь лицом перед родными трибунами, к слову, пока подопечные Тома Тибодо оправдывают все возложенные на них ожидания. Жаль, что в решающей игре, возможно, не сыграет один из лидеров «Никс» Джош Харт, который получил травму по ходу прошлого матча. Но все мы знаем о бойцовских качествах Харта, и если будет малейшая возможность, то он появится на паркете. Кто же выйдет в финал Востока, где уже заждался «Бостон»?

Как проходил шестой матч:
«Нью-Йорк» намекнул на похороны для соперника, но в итоге затянул серию до последнего
«Нью-Йорк» намекнул на похороны для соперника, но в итоге затянул серию до последнего
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