Выручка «Боруссии» Д во втором полугодии 2016 года возросла на 27%

Дортмундская «Боруссия» опубликовала финансовый отчёт клуба по итогам второго полугодия 2016-го, из которого следует, что выручка чёрно-жёлтых по сравнению с аналогичным периодом 2015 года возросла на 27% и составила € 214,2 млн.В отчёте сказано, что выручка выросла благодаря участию команды в Лиге чемпионов в текущем сезоне. Дортмундцы дошли до 1/8 финала турнира, где в первом матче на выезде уступили «Бенфике» со счётом 0:1. В сезоне-2015/16 немецкий клуб не участвовал в Лиге чемпионов, поскольку сезоном ранее неудачно выступил в национальном чемпионате, заняв лишь седьмое место.Показатель EBITDA (объём прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов и начисленной амортизации) во втором полугодии 2016-го вырос на 96% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составил почти € 50 млн.