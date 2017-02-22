Мутко: одна компания уже готова купить название стадиона в Санкт-Петербурге

Президент РФС и вице-премьер РФсообщил, что после чемпионата мира в 2018 году название стадиона в Санкт-Петербурге может приобрести компания. По его словам, потенциальный покупатель уже найден.«Название стадиона на чемпионат мира – «Санкт-Петербург Арена», после этого «Зенит» будет либо давать своё название, либо, как сейчас модно, продавать название. Покупатель есть, одна компания уже готова», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.Чемпионат мира 2018 года пройдёт в России с 14 июня по 15 июля. Санкт-Петербург примет четыре матча группового турнира, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала, полуфинал и игру за третье место.