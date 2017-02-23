ФИФА испытывает сложности с привлечением спонсоров перед ЧМ-2018 в России, информирует Bloomberg.
ФИФА за последние 2,5 года нашла лишь одного нового крупного спонсора — им стал китайский конгломерат Wanda Group. Региональным спонсором ЧМ-2018 согласился стать только «Альфа-банк», хотя большинство спонсоров перед ЧМ-2014 в Бразилии оформили отношения с ФИФА уже к 2011 году.
Источник сообщает, что количество спонсоров ФИФА с момента ЧМ-2014 сократилось более чем в 2 раза, и связывает это с коррупционными скандалами ФИФА.