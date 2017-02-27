Азиатская конфедерация футбола расторгла контракт с компанией LeSports

Китайская компания LeSports лишилась прав на трансляцию матчей, проводящихся под эгидой азиатской конфедерации футбола (АФК), сообщает Reuters.Четырёхлетний договор между сторонами был расторгнут в связи с просроченным траншем по оплате лицензии. LeSports было необходимо выплатить определённую сумму в соответствии с контрактом, но эти деньги не поступили на счёт АФК. В общей сложности АФК должна была получить от LeSports $ 100 млн. Представители сторон отказались от комментариев.Компания LeSports, которой предстоит транслировать в Китае ЧМ-2018, в декабре в последний момент оплатила права на показ английской Премьер-лиги.