Компания bwin стала новым спонсором «Валенсии»

«Валенсия» официально объявила о заключении спонсорского контракта с букмекерской онлайн-компанией bwin. Соглашение между сторонами рассчитано до июня 2018 года и предусматривает появление рекламы bwin на стадионе, официальном сайте и в социальных сетях «Валенсии».
Президент «Валенсии» Лей Хун Чан отметила важность партнёрства с брендом, продолжающим укреплять свои позиции во всём мире. Представитель bwin Маркус Сильва в свою очередь заявил, что благодаря этому сотрудничеству его компания рассчитывает завоевать более уверенные позиции на испанском рынке.
На текущий момент «летучие мыши» занимают 13-е место в турнирной таблице Примеры, набрав 26 очков в 24 матчах.