УЕФА договорился о выгодной продаже прав на трансляцию Лиги чемпионов в США

УЕФА договорился о трёхлетнем контракте на право трансляции матчей Лиги чемпионов в США с компаниями Turner Sports и Univision, который начнёт действовать с 2018 года, сообщает SportsPro со ссылкой на журналиста Sports Business Journal Джона Оуранда.
По информации источника, УЕФА будет зарабатывать на продаже прав на трансляцию ЛЧ в США почти в два раза больше. На данный момент компания Fox платит примерно $ 50 млн за сезон.
С 2018 года Turner Sports и Univision, которые перекупают право трансляций у Fox, будут совместно платить $ 95 млн (65+30).