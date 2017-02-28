Гинер: ВЭБ бережно и уважительно отнёсся к традициям ЦСКА

На Российском инвестиционном форуме в Сочи президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер и председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков подписали соглашение по развитию партнёрских отношений. В рамках подписанного документа домашний стадион красно-синих на 3-й Песчаной улице, открытый в 2016 году, получит название «ВЭБ Арена».
«ВЭБ бережно и уважительно отнёсся к традициям, содействовав строительству стадиона на историческом месте, — сказал Евгений Гинер. — Это многолетний проект, рассчитанный на несколько поколений игроков и болельщиков. Наш национальный банк развития на деле показал, как вкладывается в развитие инфраструктуры и будущих поколений. Мы рады, что банк такого масштаба будет всегда рядом с нами на домашнем стадионе».
«Общая стоимость проекта составила $ 350 млн, объём участия ВЭБ – $ 241 млн. Данный проект ВЭБ расценивает как успешный – объект был возведён в срок и с экономией по смете. Причём из-за серьёзного сокращения расходов на строительство удалось сэкономить $ 40 млн (изначально кредит предполагался на $ 280 млн)», — отмечается в пресс-релизе.