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175 лет назад 2016
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Власти Краснодара ставят цель погасить долги «Кубани» до конца 2017 года

28 февраля 2017, вторник. 19:02. Бизнес
Заместитель губернатора Краснодарского края Николай Долуда заявил, что власти региона постараются погасить долги футбольного клуба «Кубань» до конца года.

«В настоящее время СМИ распространяют много информации о краснодарской «Кубани», не соответствующей реальному положению дел. Единственное скажу точно: клуб и дальше будет успешно существовать, несмотря на долги. Ставим цель их погасить до конца текущего года», — цитирует Долуду Svopi.ru.

На текущий момент «Кубань» занимает лишь 14-е место в турнирной таблице ФНЛ и опережает «Сокол», открывающий зону вылета, всего на одно очко.
Источник: Svopi.ru Сообщить об ошибке
Теги
Кубань
Новости. Бизнес
28 февраля 2017, вторник
19:02 Власти Краснодара ставят цель погасить долги «Кубани» до конца 2017 года
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