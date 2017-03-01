Суд подтвердил обязанность Гинера выплатить $ 100 млн Альфа-банку

Мосгорсуд признал законным взыскание с президента московского футбольного клуба ЦСКАболее $ 100 млн в пользу Альфа-банка, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе суда.«Апелляционная жалоба Гинера на постановление Мещанского суда Москвы от 14 июня 2016 года, которым его обязали выплатить в общей сложности более $ 99 млн, оставлена без удовлетворения», — уточнил представитель суда.Таким образом, решение о взыскании с Гинера задолженности по кредитному договору, неуплаченных процентов и неустойки вступило в законную силу.Кроме того, Мосгорсуд признал законным решение районного суда о взыскании с президента ЦСКА и двух соответчиков еще $ 3,5 млн долга по кредиту также в пользу Альфа-банка.Согласно материалам дела, Гинер выступал поручителем по кредиту одной из столичных компаний на $ 104 млн. Заемщик не исполнял условия договора, который был заключён в марте 2013 года, в связи с чем банк обратился с иском в суд. В частности, к 25 мая 2015 года компания должна была выплатить $ 2 млн.