«Ливерпуль» объявил о получении рекордной выручки за год

«Ливерпуль» опубликовал финансовый отчёт за год до 31 мая 2016 года. Как сообщает официальный сайт английского клуба, выручка продолжает расти и достигла рекордного показателя в £ 301 млн.Несмотря на общий доход, клуб сообщил о потере в размере £ 19,8 млн за указанный период, в основном из-за дополнительных инвестиций в первую команду.«Ливерпуль» также сообщил о значительном увеличении аудитории в социальных сетях — она уже превысила 50 млн человек. Кроме того, мерсисайдцы запустили свой сайт на арабском, французском и испанском языках.«Эти результаты демонстрируют солидный финансовый прогресс, который был достигнут в течение последних шести лет под руководством FSG при продолжении инвестиций в команду», — сказал Энди Хьюз, главный операционный директор «Ливерпуля».