Олимпиада-2020 в Токио принесёт Японии около $ 283 млрд

Проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио принесёт Японии около $ 283 млрд, информирует The Japan Times со ссылкой на прогнозы токийского столичного правительства.Согласно прогнозам, около $ 182 млрд составит выгода для одного лишь Токио. Также правительство города рассчитывает, что проведение и подготовка к соревнованиям создадут около 1,94 млн рабочих мест.ХХХII летние Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. Японские власти и Международный олимпийский комитет ранее достигли договорённости, что общий бюджет Игр не должен превысить $ 17,8 млрд.