Nike разработал хиджаб для мусульманских спортсменок

Компания Nike разработала специальный хиджаб для мусульманок, занимающихся спортом, сообщает Associated Press.
Спортивный хиджаб разрабатывался в течение года, в его создании поучаствовали спортсмены, а фигуристка Захра Лари была в числе тех, кто тестировал его.
Хиджаб сделан из лёгкой эластичной ткани, в которой имеются крошечные отверстия для воздухопроницаемости. Он будет выпущен в чёрном, сером и обсидиановом цветах.
В продажу хиджаб поступит в следующем году.
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