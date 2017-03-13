ALEX FITNESS проведёт в России турнир по пляжному бодибилдингу и фитнес-бикини

18 марта ALEX FITNESS при поддержке Федерации бодибилдинга и фитнеса России в шестой раз проведёт в Москве традиционный турнир по пляжному бодибилдингу и фитнес-бикини MEN’S PHYSIQE & BIKINI STARS. В этом году соревнования впервые пройдут на новой площадке – в концертном зале гостиницы «Космос». А настоящим подарком для всех конкурсантов и зрителей станут совершенно новые категории: «fit model» и «muscular men’s physique», которые будут впервые представлены в России. Судейский состав чемпионата возглавит главный организатор и ведущая мероприятия – трёхкратная абсолютная чемпионка России по фитнесу, мастер спорта по спортивной гимнастике и фитнесу, заслуженный тренер России по фитнесу, судья международной категории Нина Абрамова:Набирающий популярность турнир стал в своё время стартовой площадкой для таких звёзд мира фитнеса, как двукратная абсолютная чемпионка России по фитнес-бикини Елизавета Мукминова; победитель Аrnold Classic Amateur USA 2016 US, абсолютный чемпион России 2015 в категории «пляжный бодибилдинг» Дмитрий Селиверстов и вице-чемпион России 2015, вице-чемпион Power Pro Show 2015, абсолютный чемпион SnProCup 2016, обладатель IFBBPro Men's Physique Эдуард Белоножко. Кроме того, турнир был номинирован на премию «Спорт России» как лучший спортивный проект.