«Вест Хэм» заморозил цены для владельцев абонементов на следующий сезон

Руководство «Вест Хэм Юнайтед» решило оставить без изменений цены на абонементы на сезон-2017/18.«Когда стадион „Олимпийский“ стал нашим новым домом прошлым летом, мы были твердо уверены, что этот шаг должен принести пользу нашим самым лояльным болельщикам. Мы пообещали доступные цены нашим 52 тыс. владельцев абонементов, и мы хотим продолжить начатое.Рады объявить о замораживании цен для всех владельцев абонементов. В следующем сезоне владельцы абонементов смогут приобрести их по ценам этого сезона. Нам было важно вознаградить болельщиков за лояльность и поблагодарить их за неизменную поддержку команды во время нашего первого сезона на новом стадионе», — говорится на сайте клуба.