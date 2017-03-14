В Сочи наградят лучших в сфере продвижения и поддержки спорта в России

«Россия является одним из мировых лидеров в сфере развития спорта высших достижений и за последние годы накопила обширный опыт проведения соревнований самого высокого уровня. Обмен мнениями и наработками между представителями спортивной общественности нашей страны является важным стимулом для дальнейшего профессионального роста, и форум «Спорт и Россия–2017» дарит нам для этого прекрасную возможность», — дал свой комментарий Сергей Доброхвалов, вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям.
Откроет мероприятие форум «Спорт Бизнес Инвестиции». Представители ведущих компаний поделятся своим опытом в сфере практической реализации спортивных проектов, обсудят актуальные тенденции развития партнёрства в области спорта, расскажут о популяризации спорта и здорового образа жизни среди сотрудников и их семей.
Среди спикеров выступят:
— Глеб Пилявский, ФК «Спартак», с темой «Привлечение болельщиков на стадион путём продвижения услуг ФК через детскую аудиторию»;
— Виктория Родригез Алонсо, ФК «Реал», тема — «Ambush маркетинг и его применение к испанскому спорту»;
— Кристина Павлишина, Фонд развития инноваций и модернизации в медицине и спорте «ГЕРАКЛИОН» с темой «Чистый спорт. Честный разговор».
Завершением вечера будет официальная церемония награждения лауреатов премии «Спорт и Россия». Ведущий церемонии Виктор Гусев, известный спортивный комментатор, назовёт компании и организации, которые добились лучших результатов в сфере продвижения и поддержки спорта в России. Поздравлять победителей будут и наши почётные гости, среди которых Владимир Мышкин, советский хоккеист, вратарь, заслуженный тренер; Алексей Касатонов, советский хоккеист, многократный чемпион мира, Европы, СССР; Виталий Петров, российский автогонщик; и другие.
Смотрите онлайн-трансляцию программы и форума «Спорт и Россия» на портале Vsporte.ru, а также на официальном сайте еженедельника «Футбол».
Программа проходит при поддержке Российского футбольного союза, Департамента физической культуры и спорта города Москвы, ОГО ВФСО «Динамо», Континентальной хоккейной лиги, «Российской ассоциации спортивных сооружений» и других. Подробная информация на сайте — http://sportsrussia.org/
В Сочи наградят лучших в сфере продвижения и поддержки спорта в России