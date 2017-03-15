Гендиректор ФК «Динамо»: чтобы быть в десятке в РФПЛ, должно хватать 2 млрд руб

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьёв, побывав в гостях у «Чемпионата», рассказал о бюджете московского футбольного клуба.
«Я для себя ставлю планку, как у любого бухгалтера: кредит должен сходиться с дебетом. Понятно, что есть спортивная составляющая. По спортивному принципу бюджет «Динамо» должен соответствовать тому, чтобы команда в Премьер-Лиге котировалась по этому показателю не ниже 10-го места. Сегодня в России есть клубы, которые пробились в полуфинал Кубка России с бюджетом менее 20 миллионов долларов. И в РФПЛ в десятке находятся команды с бюджетом около 20 миллионов долларов или чуть больше. А есть клубы, которые имеют бюджет более 100 миллионов и при этом вылетают, и не только из Кубка России. Чтобы быть в десятке, должно хватать, думаю, 2-2,5 миллиарда рублей. И то 2,5 миллиарда – это уже запредельно. 2 миллиарда, то есть порядка 34 миллионов долларов, – достаточный потолок», — сказал Муравьёв.
Председатель спортивного общества «Динамо» Владимир Стржалковский недавно сказал, что и нынешний бюджет «Динамо», лидирующего в ФНЛ, находится на уровне первой восьмёрки РФПЛ.
«Это высказывание касается бюджета в части расходов, а не доходов, к сожалению. Мы обременены контрактами, которые идут от прежних управленцев», — пояснил Муравьёв.
У Муравьёва спросили, действительно ли по итогам прошлого сезона «Динамо» вылетело в ФНЛ с бюджетом почти 140 миллионов. «Бюджет действительно был огромным, сопоставимый с бюджетом лидеров РФПЛ», — ответил генеральный директор столичного клуба.
Подробнее о ситуации с финансированием клуба читайте в полной версии интервью с Евгением Муравьёвым.