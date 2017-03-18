В ФФУ заявили о профиците бюджета в 2017 году

Вице-президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Сергей Куницын сообщил, что в 2017 году организации стоит ожидать профицита бюджета. К такому выводу пришли члены Исполкома ФФУ на очередном заседании.
«Рассмотрели бюджет на этот год. Приятно, что расходы с доходами сходятся – получается даже, что расходов будет на 3 миллиона меньше, чем доходов. Львиная доля, 40 процентов, идет на инфраструктуру, закрываются вопросы национальных сборных», — приводит слова Куницына сайт телеканалов «Футбол 1» и «Футбол 2».