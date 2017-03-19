Владельцы «Манчестер Сити» планируют приобрести клуб из Южной Америки

Владельцы «Манчестер Сити» планируют увеличить свою сеть футбольных клубов и ищут варианты для приобретения команды в Южной Америке. Дочерней компании «горожан» The City Football Group принадлежат клубы «Нью-Йорк Сити», «Мельбурн Сити», а также доля в японской команде «Йокогама Ф Маринос».Как сообщает Daily Mail, в настоящее время у компании есть различные варианты в различных национальных чемпионатах Южной Америки.Отмечается, что владельцы «Манчестер Сити» интересуются Китаем, где очень быстро растёт интерес к футболу после вложений больших инвестиций.