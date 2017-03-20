Сделка по продаже «Милана» китайцам близка к срыву

Сделка по продаже итальянского футбольного клуба «Милан» китайским инвесторам находится на грани срыва, сообщает Sport Mediaset.
По информации источника, для продолжения процедуры перехода клуба к другим владельцам компании Sino-Europe Sports необходимо перечислить € 100 млн на этой неделе. Ожидалось, что деньги будут отправлены на прошлой неделе, но этого не случилось. Сегодня компания Fininvest также не получила обещанного платёжа. Таким образом, велика вероятность, что Сильвио Берлускони продолжит руководить клубом.