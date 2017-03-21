Эксперт: глава adidas прав — бренд действительно уходит из ТВ в диджитал

Николай Петросян, управляющий редактор московского ньюзрума adidas 2014-2016 гг., прокомментировал решение компании аdidas, которая планирует отказаться от рекламы на телевизионных каналах.
«Действительно, adidas серьёзно пересматривает подход к рекламным размещениям, всё больше уходя в сторону диджитал. Помнится, в одном из своих первых выступлений в должности CEO Каспер Рорштед говорил о том, что adidas должен в ближайшие годы стать digital-брендом. То есть не спортивным брендом, не брендом уличной моды, а в первую очередь – digital-брендом. Как видим, слова не расходятся с делом.
В то же время я бы не стал понимать слова главы adidas Group слишком буквально. Естественно, телевидение продолжает играть важную роль в коммуникации брендов и потребителей, но встаёт вопрос о правильном выборе платформы. В сентябре прошлого года я был в Нью-Йорке, когда мои тогдашние коллеги по adidas America пошли на смелый шаг и разместили рекламный ролик adidas Originals ‘Your future is not mine’ в прямой трансляции дебатов Хиллари Клинтон и Дональда Трампа в Twitter. Отзывы пользователей социальной сети о бренде были исключительно положительными.
Нечто похожее реализовали мои коллеги по российскому филиалу adidas. Я как раз находился в процессе перехода на свою нынешнюю работу, но могу с гордостью констатировать, что участвовал в разработке идеи прямой трансляции презентации новой формы сборной России в социальной сети «ВКонтакте». Несколько десятков тысяч зрителей в режиме онлайн и несколько сот тысяч просмотров в дальнейшем – отличный результат, доказывающий, что для коммуникации с молодой целевой аудиторией бренду adidas действительно не слишком необходимы услуги традиционного телевидения», — рассказал Петросян.