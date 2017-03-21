«Милан»: китайцы перечислят € 100 млн до конца текущей недели

В «Милане» опровергли слухи о том, что сделка по продаже клуба китайским инвесторам находится на грани срыва.Накануне появилась информация, что компания Sino-Europe Sports не перечислила € 100 млн на прошлой неделе и в начале нынешней, несмотря на ранее достигнутую договорённость с Fininvest. Тем не менее, как утверждает официальный телеканал «Милана», ситуация находится под контролем, и деньги будут перечислены в ближайшие дни — до конца недели.В настоящее время «Миланом» руководит Сильвио Берлускони.