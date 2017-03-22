Китайские инвесторы готовы купить «Саутгемптон» за £ 190 млн

Китайские инвесторы продолжают попытки приобрести английский клуб «Саутгемптон». В январе этого года руководство «святых» начало переговоры о продаже команды, но предложение покупателей их не устроило.
Китайские инвесторы были готовы заплатить £ 180 млн. Спустя два месяца «Саутгемптону» было сделано более выгодное предложение.
The Times сообщает, что китайская компания Lander Sports Development готова заплатить £ 190 млн. Переговоры находятся в продвинутой стадии, а предлагаемая сумма близка к той, которую хочет выручить владелица команды Катарина Либхерр.