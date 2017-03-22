Холдинг «Алекс Фитнес» стал лауреатом премии «Спорт и Россия»

17 марта в Сочи состоялась церемония награждения четвёртой национальной премии в области поддержки спорта и здорового образа жизни «Спорт и Россия», где холдинг «Алекс Фитнес» был удостоен награды в номинации «Лучший фитнес-турнир». Организаторы высоко оценили работу компании над созданием всероссийского любительского турнира по пляжному бодибилдингу и фитнес-бикини Men's Physique & Bikini Stars. Премию вручили лично президенту холдинга «Алекс Фитнес» Алексею Ковалёву.«Благодарю организаторов премии за такую высокую оценку нашей работы, но больше всего хочу поблагодарить нашего фитнес-директора регионов Центр и Юг Нину Абрамову, которая является создателем и вдохновителем турнира Men's Physique & Bikini Stars. Именно благодаря ей и командной работе сотрудников ALEX FITNESS и OLYMP так много молодых спортсменов начинают свой профессиональный путь», — сказал Ковалёв.Турнир Men's Physique & Bikini Stars проходит в Москве каждую весну с 2013 года при поддержке Московской федерации бодибилдинга. Его главная цель – открыть потенциал будущих чемпионов. К соревнованиям не допускаются победители официальных турниров по бодибилдингу и фитнес-бикини, что даёт возможность новичкам попробовать свои силы на сцене. Кроме того, конкурс ставит своей целью популяризацию спорта и здорового образа жизни, так как подготовка к участию в категориях «пляжный бодибилдинг» и «фитнес-бикини» требует от участников исключительно регулярных тренировок и соблюдения режима правильного питания. Таким образом, каждый желающий может привести своё тело в спортивную форму и принять участие в соревнованиях.Турнир Men's Physique & Bikini Stars стал в своё время стартовой площадкой для таких звёзд фитнеса, как двукратная абсолютная чемпионка России по фитнес-бикини Елизавета Мукминова; победитель Аrnold Classic Amateur USA 2016 US, абсолютный чемпион России 2015 года в категории «пляжный бодибилдинг» Дмитрий Селиверстов и вице-чемпион России 2015 года, вице-чемпион Power Pro Show — 2015, абсолютный чемпион SnProCup — 2016, обладатель IFBBPro Men's Physique Эдуард Белоножко.