Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези СКА — Локомотив Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

На «Открытие Арене» завершился первый день Moscow Ticketing Forum

23 марта 2017, четверг. 13:40. Бизнес
В Москве на стадионе «Открытие Арена» завершился первый день главного в России отраслевого форума по билетным решениям и технологиям Moscow Ticketing Forum, который собрал более 500 участников.

По результатам первого дня эксперты выделили главные тренды для международного и российского билетных рынков.

1) Cильная консолидация билетного рынка.

Мировой билетный рынок настолько консолидирован, что на нём практически не появляется новых игроков. При этом если новые компании и появляются, то сразу покупаются крупнейшими билетными игроками для выхода на новые нишевые рынки.

2) Amazon становится новым игроком билетного рынка, начав продавать билеты на мероприятия.

Amazon уже работает на рынке онлайн-тикетинга в Великобритании и планирует выйти на рынки Европы и Азии. Активные действия этого лидера электронной коммерции может существенно изменить всю экосистему билетного рынка. К тому же услугами Amazon активно пользуется поколение милениумов, ставшее основной аудиторией покупателей билетов.

3) На рынке по-прежнему существует проблема подделки электронных билетов. Решением могут стать технологии блокчейн, обеспечив безопасность онлайн-сделки при продаже билетов. Однако проблема будет решена лишь в десятилетней перспективе.

Также было отмечено, что Россия догнала и перегнала Европу по объёмам продаж электронных билетов. Основную аудиторию покупателей таких билетов по-прежнему представляет молодёжь. Переход к модели единого билетного поля – следующий этап в развитии российского билетного рынка. Тренд продажи билетов через социальные сети в России только зарождается.

«На топовых мероприятиях для молодёжи продажи электронных билетов доходят до 60-70%. На поп-эстраду 1970-1980-х годов объём электронных билетов не превышает 20%», – заявил генеральный директор компании «Концерт.ру» Дмитрий Утяшев.
На «Открытие Арене» завершился первый день Moscow Ticketing Forum

На «Открытие Арене» завершился первый день Moscow Ticketing Forum

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Открытие Арена
Новости. Бизнес
23 марта 2017, четверг
14:02 В Сочи подвели итоги IV ежегодной международной премии «Спорт и Россия-2017»
13:40 На «Открытие Арене» завершился первый день Moscow Ticketing Forum
13:30 «Локо» заработал почти 28 млн рублей на продажах билетов на игру со «Спартаком»
22 марта 2017, среда
19:21 Президента холдинга «Алекс Фитнес» удостоили диплома от Минспорта России
16:22 «Зенит» открыл аккаунт в «Твиттере» на китайском языке
16:11 «Бавария» открыла офис в Шанхае
12:48 Холдинг «Алекс Фитнес» стал лауреатом премии «Спорт и Россия»
11:53 «Тосно» может сменить название
10:50 Китайские инвесторы готовы купить «Саутгемптон» за £ 190 млн
21 марта 2017, вторник
17:51 Директор Httpool Russia: решение adidas отказаться от рекламы на ТВ можно понять
17:15 «Милан»: китайцы перечислят € 100 млн до конца текущей недели
15:44 Эксперт: глава adidas прав — бренд действительно уходит из ТВ в диджитал
11:34 Adidas собирается отказаться от рекламы на телевидении
20 марта 2017, понедельник
22:39 Сделка по продаже «Милана» китайцам близка к срыву
20:17 Абрамович и Прохоров — в десятке богатейших владельцев спортивных клубов
17:25 Сборная Англии представила гостевую форму
19 марта 2017, воскресенье
09:07 Владельцы «Манчестер Сити» планируют приобрести клуб из Южной Америки
02:48 «Локомотив» зафиксировал рекордный билетный сбор по итогам игры со «Спартаком»
18 марта 2017, суббота
01:32 В ФФУ заявили о профиците бюджета в 2017 году
17 марта 2017, пятница
18:36 «МС» первым в АПЛ подписал контракт на размещение логотипа спонсора на рукаве
18:27 Хашиг: «Краснодар» за участие в Лиге Европы заработал € 7 млн, а не € 4,9 млн
15:51 Матчи «Ростова» с «Манчестер Юнайтед» лидируют по популярности в 2017 году
10:31 «Ростов» заработал в еврокубках не менее € 16 млн
09:51 ASICS оденет российских борцов на Олимпиаде-2020
16 марта 2017, четверг
09:25 Абонемент в VIP-ложу «Санкт-Петербург Арены» стоит почти 1 млн рублей
15 марта 2017, среда
21:40 Роналду открыл тренажёрный зал в Мадриде
21:23 Форвард «Боруссии» Д Обамейянг подписал контракт с Nike до конца карьеры
16:17 «Зенит» открыл продажу лож на «Санкт-Петербург Арену»
10:41 Клуб «Боа», подписавший контракт с вратарём-убийцей, лишился четырёх спонсоров
09:00 Гендиректор ФК «Динамо»: ведётся активный поиск акционеров для клуба
09:00 Кравцов: в ближайшие 10 лет возможен стабильный рост объёмов билетного рынка
08:30 Гендиректор ФК «Динамо»: чтобы быть в десятке в РФПЛ, должно хватать 2 млрд руб
14 марта 2017, вторник
20:01 В Сочи наградят лучших в сфере продвижения и поддержки спорта в России
13 марта 2017, понедельник
22:04 «Атлетико» выкупил у мэрии Мадрида олимпийский стадион за € 30 млн
21:02 «Вест Хэм» заморозил цены для владельцев абонементов на следующий сезон
18:00 ALEX FITNESS проведёт в России турнир по пляжному бодибилдингу и фитнес-бикини
14:23 В Сочи пройдёт II Форум Sport Connect
14:21 «Ростелеком» заключил контракт с «Зенитом» на оказание интеграторских услуг
13:43 Согласно исследованию Nielsen интерес россиян к ЧМ-2018 растёт всё больше
13:04 Кущенко: мы доказали, что sold out на баскетболе – реальность
12 марта 2017, воскресенье
09:31 «Сити» зарабатывает на имиджевых правах, хотя клуб заверил УЕФА, что продал их
11 марта 2017, суббота
18:50 ФК «Локомотив» готов рассмотреть варианты с переименованием стадиона
10 марта 2017, пятница
22:32 А. Якунин: профессиональные инвесторы не рассчитывают на футбол и Олимпиаду
19:17 «Фиорентина» представила проект нового стадиона
9 марта 2017, четверг
10:41 Стоимость арены «Тоттенхэма» выросла в два раза за семь лет
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
В чём причина падения аудитории прямых трансляций на "Матч ТВ"?
Бесплатные трансляции в Интернете
1409 (15%)
Биатлон и хоккей всё вытянут в декабре
1456 (16%)
Падение интереса к телеканалу
6331 (69%)
Проголосовало: 9196
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+