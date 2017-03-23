На «Открытие Арене» завершился первый день Moscow Ticketing Forum

В Москве на стадионе «Открытие Арена» завершился первый день главного в России отраслевого форума по билетным решениям и технологиям Moscow Ticketing Forum, который собрал более 500 участников.По результатам первого дня эксперты выделили главные тренды для международного и российского билетных рынков.1) Cильная консолидация билетного рынка.Мировой билетный рынок настолько консолидирован, что на нём практически не появляется новых игроков. При этом если новые компании и появляются, то сразу покупаются крупнейшими билетными игроками для выхода на новые нишевые рынки.2) Amazon становится новым игроком билетного рынка, начав продавать билеты на мероприятия.Amazon уже работает на рынке онлайн-тикетинга в Великобритании и планирует выйти на рынки Европы и Азии. Активные действия этого лидера электронной коммерции может существенно изменить всю экосистему билетного рынка. К тому же услугами Amazon активно пользуется поколение милениумов, ставшее основной аудиторией покупателей билетов.3) На рынке по-прежнему существует проблема подделки электронных билетов. Решением могут стать технологии блокчейн, обеспечив безопасность онлайн-сделки при продаже билетов. Однако проблема будет решена лишь в десятилетней перспективе.Также было отмечено, что Россия догнала и перегнала Европу по объёмам продаж электронных билетов. Основную аудиторию покупателей таких билетов по-прежнему представляет молодёжь. Переход к модели единого билетного поля – следующий этап в развитии российского билетного рынка. Тренд продажи билетов через социальные сети в России только зарождается.«На топовых мероприятиях для молодёжи продажи электронных билетов доходят до 60-70%. На поп-эстраду 1970-1980-х годов объём электронных билетов не превышает 20%», – заявил генеральный директор компании «Концерт.ру» Дмитрий Утяшев.