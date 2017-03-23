Месси — популярнейшая личность недели в Испании

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси занял первое место в рейтинге цитируемости персон в крупнейших испанских СМИ за период с 6 по 12 марта, сообщает Sport.es со ссылкой на исследование Barlovento Comunicación.
В общей сложности аргентинец упоминался в центральных изданиях Испании 152 раза, и ему даже удалось опередить председателя правительства страны Мариано Рахоя (149 упоминаний). Третье место занял Неймар, также выступающий в «Барселоне», на счету которого 142 упоминания в прессе. В пятёрку лидеров рейтинга попали два представителя «Реала»: Зинедин Зидан (124) и Криштиану Роналду (121).
Самой популярной международной личностью недели в Испании оказался президент США Дональд Трамп — 89 упоминаний. Популярнейшие юридические лица — ФК «Барселона» (362) и ФК «Реал» (345).