Международная школа спортивного менеджмента — первая в России школа подобного типа. МШСМ предлагает студентам чёткий план обучения, адаптированный и применимый в России международный опыт и онлайн-обучение без отрыва от работы в вечернее время. Выпускники школы получат диплом профессиональной переподготовки и смогут попробовать свои силы на стажировках в ведущих российских спортивных организациях и агентствах!
Руководитель проекта – действующий специалист по развитию бизнеса в спорте, единственный российский эксперт со стажем работы в Европе Максим Белицкий.
Получить информацию о программе и записаться на пробные занятия можно, написав по адресу isms@mirbis.ru.
Описание программы доступно здесь.
Школа спортивного менеджмента МИРБИС объявляет набор студентов