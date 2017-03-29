«Зенит» и «МегаФон» откроют школу спортивной журналистики

«Зенит» и компания «МегаФон» организуют с марта по июнь 2017 года курс открытых лекций по спортивной журналистике в рамках нового образовательного проекта.
В пространстве «Охта Lab», расположенном в ТРЦ «Охта Молл» на Якорной, 5А, пройдут встречи с ведущими спортивными комментаторами, редакторами и обозревателями, экс-футболистами и представителями экспертного сообщества, а также со специалистами по спортивному Интернету.
Принять участие в лекциях в качестве слушателей сможет каждый желающий — для этого необходимо оформить предварительную запись на сайте «Охта Lab».
Экспертом в рамках первой лекции будет бывший главный редактор дирекции спортивных трансляций «Матч ТВ» Таш Саркисян, который расскажет, каким должно быть спортивное телевидение. Лекция пройдёт 29 марта и начнётся в 19:00 мск.