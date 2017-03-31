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Канделаки: надеемся на покупку прав на трансляции ЧМ-2018 в ближайшее время

31 марта 2017, пятница. 00:38. Бизнес
Генеральный продюсер телеканала «Матч» Тина Канделаки выразила надежду на скорое завершение сделки по покупке прав на трансляции матчей чемпионата мира — 2018.

«Мы очень надеемся, что этот вопрос будет решён в ближайшее время, потому что до Кубка конфедераций осталось чуть менее 100 дней, до чемпионата мира — чуть менее 500 дней. По большому счёту, к показу турнира уровня чемпионата мира принято готовиться загодя, продавать контент загодя, привлекать интересных рекламодателей и спонсоров, очаровывать их околоспортивным контентом. Мы не боимся сложившейся ситуации. Очень надеемся, что переговорный процесс закончится совместной победой ФИФА и телерадиовещателей», — приводит слова Канделаки RNS.
Источник: Rambler News Service Сообщить об ошибке
Теги
Матч ТВ ЧМ-2018
Новости. Бизнес
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