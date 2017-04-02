Пивоварня пообещала 200 литров пива фанатам «Урала», если клуб выйдет в финал КР

Екатеринбургская пивоварня пообещала сварить 200 литров фирменного пива, созданного специально для ФК «Урал», и угостить им болельщиков, если клуб выйдет в финал Кубка России, сообщает Znak.com.Как отмечают представители пивоварни, на создание специальной партии пива их вдохновили эмоции от просмотра четвертьфинального матча турнира, в котором «Урал» проигрывал «Краснодару» со счётом 0:3, но сумел сравнять счёт и вырвать победу в серии пенальти.В полуфинале Кубка России «Урал» 6 апреля встретится в Екатеринбурге с «Рубином». Победитель матча в финале турнира сыграет с сильнейшим в паре «Локомотив» — «Уфа».