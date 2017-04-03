«Зенит» выплатил посредникам 38 млрд рублей в 2016 году

3 апреля состоялось заседание комиссии РФС по работе с посредниками, по итогам которого стало известно, что больше всех посредникам в 2016 году выплатил питерский «Зенит». Общая сумма составила 38 млрд рублей. Об этом говорится на официальном сайте РФС.Выплаты остальных клубов выглядят следующим образом:ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) — 38 085 412,60 рублей;ФК «Спартак» (Москва) — 8 793 670 рублей и € 225 000;ФК «Ростов» — 250 000 рублей и € 48 087;ФК «Томь» — 440 000 рублей;ФК «Крылья Советов» (Самара) — 17 000 051,78 рублей;ФК «Шинник» (Ярославль) — 5 020 200 рублей;ФК «Балтика» (Калининград) — 1 238 769 рублей;ФК «Амкар» (Пермь) — 10 806 960 рублей.В соответствии с абз. «а» п.1 ст. 12 регламента РФС по работе с посредниками применены санкции в виде предупреждения в связи с непредоставлением документа, подтверждающего общую сумму фактически выплаченных вознаграждений посредникам в 2016 году, к следующим клубам:1. ФК «Волга» г. Тверь,2. ФК «Коломна» г. Коломна,3. ФК «Металлург» г. Липецк,4. ФК «Рязань» г. Рязань,5. ФК «Орел» г. Орел,6. ФК «Машук-КМВ» г. Пятигорск»,7. ФК «Динамо» г. Киров,8. ФК «Рубин»,9. ФК «Оренбург»,10. ФК «Уфа»,11. ФК «Анжи»,12. ФК «Динамо-Брянск» г. Брянск,13. ФК «Зенит» г. Ижевск,14. ГБОУ г. Москвы «ЦСО «Чертаново».