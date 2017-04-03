Сборная Ирландии начнёт сотрудничество с New Balance после 23 лет работы с Umbro

Американская компания New Balance станет техническим спонсором сборной Ирландии по футболу. Соглашение вступит в силу с августа 2017 года, сообщает Independent. 2 сентября команда проведёт первый матч в футболках нового партнёра, когда сыграет со сборной Грузии.
Предыдущим спонсором команды был Umbro, с которым ирландцы сотрудничали 23 года. Контракт с Umbro был третьим по длине среди любой европейской сборной, уступая только соглашениям сборной Германии с компанией Adidas и сборной Нидерландов с Nike.