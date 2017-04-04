ФИФА требует $ 120 млн за права показывать матчи чемпионата мира—2018

Международная федерация футбола требует $ 120 млн у российских телеканалов за права показывать матчи чемпионата мира—2018. Как сообщает Bloomberg, российские каналы в лице ВГТРК, Первого Канала и «Матч ТВ», которые объединены в единый пул, отказались платить.
Отметим, что эта сумма более чем в три раза превышает стоимость прав на показ матчей прошлых чемпионатов мира.
Ранее вице-премьер правительства РФ и президент РФС Виталий Мутко рассказал, что «если телевизионные права предыдущих чемпионатов мира обходились в $ 30-32 млн, то сейчас речь идёт примерно о $ 100 млн».