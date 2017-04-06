Матч между сборными России и Бельгии стал самым популярным в 2017 году

По оценочным данным, товарищеский матч между сборными России и Бельгии, который состоялся 28 марта в Сочи, собрал у телеэкранов почти 10 млн россиян. Это самая популярная футбольная трансляция в России с начала 2017 года — сейчас топ-5 игр по числу российских телезрителей выглядит так:1. Россия — Бельгия (товарищеский матч) — 9,8 млн чел.2. Россия — Кот-д'Ивуар (товарищеский матч) — 8,9 млн чел.3. «Ростов» — «Манчестер Юнайтед» (Лига Европы) — 5,6 млн чел.4. «Манчестер Юнайтед» — «Ростов» (Лига Европы) — 3,9 млн чел.5. «Краснодар» — «Спартак» (РФПЛ) — 3,9 млн чел.