Доходы РФС от телеправ в 2016-м оказались в несколько раз меньше запланированных

Фактические доходы Российского футбольного союза от продажи прав на телетрансляции оказались в пять раз меньше запланированных показателей, сообщает ТАСС со ссылкой на отчёт о деятельности РФС за 2016 год, который будет представлен на конференции РФС 8 апреля.
Финансовый план РФС на 2016 год предполагал, что доходы от телеправ составят 162,1 млн рублей, но по факту организации удалось заработать только 30,3 млн.
Наибольший доход РФС принесли маркетинговые права — 1,386 млрд рублей (48% от общего дохода организации). На выступлениях сборных в международных соревнованиях организация заработала 640,1 млн рублей, на продаже коммерческих прав — 239,5 млн, на лицензировании и сертификации — 29,3 млн. Доходы РФС в дни матчей сборных (в том числе продажа билетов) составили 109,9 млн рублей.
В отчёте отмечается, что внедрение современных инструментов в стратегии продвижения матчей позволило РФС получить доход от билетных программ в размере более 24 млн рублей. За частичную реализацию коммерческих прав на Кубок России РФС получил около 30 млн рублей, а финальный матч турнира, прошедший в Казани, принёс более 20 млн рублей от продажи билетов.