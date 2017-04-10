«Альфа-Банк» и Visa выпускают уникальную карту к чемпионату мира — 2018

«Альфа-Банк» на правах официального банка чемпионата мира по футболу — 2018 в партнёрстве с Visa, одним из шести глобальных партнёров ФИФА и глобальной платёжной технологической компанией, выпускает карту с эксклюзивным дизайном трофея чемпионата мира по футболу ФИФА. Карта оснащена бесконтактной технологией Visa payWave, что делает процесс оплаты как никогда лёгким.
Уникальным преимуществом карты является то, что каждый её обладатель может, совершая привычные банковские операции, копить баллы, которые в рамках программы «Альфа-Банка» можно будет обменять на билеты на матчи Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018. Также владельцы карты смогут потратить накопленные баллы на спортивную атрибутику и сувенирную продукцию чемпионата мира и другие возможности, эксклюзивно предоставляемые Visa и «Альфа-Банком».
Реализация данной программы «Альфа-Банка» будет осуществляться на базе мобильного и интернет-банков. Дополнительные опции позволят клиенту в реальном времени отслеживать все свои транзакции и состояние «футбольного» счёта, а также дадут доступ к виртуальному каталогу с билетами, сувенирами и другими эксклюзивными возможностями. Кроме того, в программе могут принимать участие как частные лица, так и индивидуальные предприниматели и представители малого бизнеса.
Карта чемпионата мира ФИФА 2018 доступна для клиентов с апреля 2017 года. Подробнее о программе: http://fifa.alfabank.ru/