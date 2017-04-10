12-13 апреля пройдёт конференция по спортивному маркетингу MarSpo 2017

На II Международной конференции по спортивному маркетингу MarSpo 2017, которая состоится 12-13 апреля на стадионе «Открытие Арена», будут представлены самые актуальные европейские и российские кейсы в области спортивного спонсорства. В преддверии конференции Роберт Тер-Абрамян — руководитель спонсорских проектов ХК «Спартак» — поделился своим успешным опытом выстраивания отношений со спонсорами. Среди спонсоров и партнеров ХК «Спартак» значатся такие бренды, как Eriell, Nitto, Oyster, Radisson Royal, СМ-Клиника, Архыз, Domino’s pizza, Кофе Хауз и многие другие.«Для привлечения партнеров необходимо выделяться среди всех конкурентов. Во-первых, 70-летняя история «Спартака» и высокая узнаваемость бренда являются важными аргументами при проведении переговоров со спонсорами, во-вторых, сотрудничество с нами — это тонкая адаптация партнеров в наши матчи. Это не только маркетинг и PR для партнера, совместный проект может повысить лояльность в коллективе спонсора за счёт совместных посещений хоккейных матчей, организации корпоративных мероприятий и возможности лично познакомиться с командой.Важно знать, какие цели и задачи партнер хочет решить в рамках сотрудничества с нашим клубом. Дальше всё зависит от нас, и уже мы должны сделать все, чтобы спонсор получил выгоду от совместного проекта. Важно в течение контракта получать обратную связь от партнера и стараться заменять неэффективные опции.Спонсорские проекты и интеграции часто повышают значимость и интерес к нашим мероприятиям. Например, бренд Oyster является официальным партнёром билетной программы. При покупке абонементов болельщики получали планшеты и телефоны от нашего партнёра, на каждом матче мы выбирали самых ярких болельщиков и дарили планшеты. В свою очередь логотип Oysters был размещён на абонементах и билетах. Данное сотрудничество повысило узнаваемость бренда Oysters, а также помогло нам повысить количество проданных абонементов на сезон-2016/17», — отметил Тер-Абрамян.