Руководитель «ВТБ Арена парк» поделился планами по открытию стадиона «Динамо»

В преддверии конференции MarSpo 2017, которая состоится 12-13 апреля на стадионе «Открытие Арена», старший вице-президент банка ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена парк»делится планами по открытию стадиона «Динамо».«Проект «ВТБ Арена парк» вышел на финишную прямую. В мае будет введён в эксплуатацию отель «Хайятт Ридженси Петровский Парк» и соединённый с ним галереей корпус апартаментов.Запуск спортивного и концертно-развлекательного комплекса (в него входят стадион Динамо» и универсальная арена) станет праздником в двух частях: 22 октября 2017 года — первое тестовое спортивное мероприятие на «Динамо», весна-лето 2018-го — торжественное открытие футбольного стадиона.В качестве главных претендентов на право принять участие в тестовом матче, нам кажется, символичным будет пригласить на этот праздник ветеранов «Динамо», причём не только московского, а из всех стран бывшего СССР. Мы просто обязаны отдать дань уважения людям, которые не раз в своей карьере выступали на историческом стадионе. Зрителями этой встречи могут стать порядка тысячи человек – вполне достаточно, чтобы протестировать ещё и работу систем входов и выходов со стадиона.На торжественном открытии мы хотим устроить незабываемый праздник как для футбольных болельщиков, так и для людей, далёких от этого вида спорта, но неравнодушных к «Динамо». Также наша задача — громко заявить о себе и на международном уровне, сделать проект новой точкой притяжения на карте Европы. Знаем точно, что это будет грандиозное событие!» — сказал Перегудов.