«Ростов» прекратил сотрудничество с тремя спонсорами

«Ростов» в связи с истечением контрактов прекратил сотрудничество с компанией «Группа Агроком», заводом «Тавр» и «ТНС энерго Ростов-на-Дону». В настоящее время у ростовского клуба осталось два официальных спонсора – Новошахтинский завод нефтепродуктов и крупный торговец моторным топливом «Омнитрейд», соглашение с которым заканчивается в мае. Возможно, что компания не станет продлевать сотрудничество, сообщает «Коммерсантъ».По словам пресс-атташе «Ростова» Ивана Бодылевского, у команды сейчас нет титульного спонсора. В марта правительство Ростовской области заявило об имеющейся задолженности «Ростова» в размере 360 млн рублей. Из них 250 млн рублей — налоги на фонд оплаты труда, а 110 млн рублей – премиальные основному составу футболистов.