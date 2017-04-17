Китайские инвесторы не будут покупать большую часть акций «Саутгемптона»

Китайская компания Lander Sports Development Co отказалась от идеи приобретения 80% акций «Саутгемптона». Об этом сообщает AFP.
Ещё в ноябре прошлого года представители китайской компании начали переговоры с владелицей команды Катариной Лихбер о покупке «Саутгемптона», предложив около £ 200 млн. Переговоры продолжались в течение нескольких месяцев, но изменение политики правительства страны в отношении иностранных инвестиций заставило китайскую сторону передумать.
«Руководствуясь принципами благоразумия, компания решила прекратить эту серьёзную акцию реструктуризации активов с целью поддержания нормального развития бизнеса фирмы и защиты интересов инвесторов», — говорится в заявлении.
Ранее британские СМИ сообщили, что другой английский клуб «Рединг» могут не пустить в Премьер-лигу, если команда будет продана китайским инвесторам.